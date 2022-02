A Kaposvár, illetve a nemrég edzőváltáson átesett Szentes is egy elveszített rangadó után várta a szombati összecsapást, így mindkét félnek égető szüksége volt a három pontra. Főként a Csongrád-Csanád megyeieknek, akik az utolsó helyről érkeztek a Csik Ferenc Versenyuszodába. Az első negyedet esélyeshez méltó módon kezdte a KVK, amely Vindisch Ferenc gyorsaságának köszönhetően az első ráúszásnál megkaparintotta a labdát, s Varga Bence átlövése révén rögtön előnybe is került. A folyatásban ifjabb Berta József, Mijic Dávid, Damagoj Jajcinovic és Vindisch Ferenc is eredményes volt hazai oldalon, így a somogyiak gólokkal nyomatékosították pontszerzési szándékukat. Ráadásul Csoma Kristóf is lehúzta a rolót, aki ebben a felvonásban csak egy gólt kapott. A második felvonás Juhász-Szelei Norbert látványos centergóljával kezdődött, amire volt válaszuk a szentesieknek, azonban egy újabb Juhász-Szelei-gól és egy Horváth Ákos bomba már igen tetemesre, hatgólosra növelte a kaposváriak előnyét. A hazaiak pedig amellett, hogy kellő hatékonysággal használták ki a helyzeteiket, hátul igen magabiztosak voltak, nem sok esélyt adtak a vendégeknek a gólszerzésre. Csoma Kristóf még Pellei Frank ötméteresét is védte, de pechére a kipattanót valahogy bekotorta a vendégek csapatkapitánya. A Kaposvár azonban így is tovább növelte előnyét ugyanis az amerikai Kacper Langiewicz is betalált, aki fárasztó hetet zárhat, hiszen szerdán a görögországi Volos városában ugrott medencébe hazája válogatottjának színeiben egy felkészülési mérkőzésen.