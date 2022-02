Pikáns ízt ad(hat) a vasárnap esti találkozónak a még ősszel Kecskeméten történtek. Emlékezetes, hogy a találkozót bár a hazaiak nyerték nagy csata után 3–2 arányban, az örömük csak pár óráig tarthatott. A Fino vezetősége ugyanis megóvta a bajnokit, miszerint volt a meccsnek olyan pillanata, amikor egyszerre öt külföldi légiós, egészen pontosan nem hazai játékengedéllyel rendelkező játékos szerepelt, ami egyértelműen szabályellenes. Így aztán utólag törölték a pályán elért eredményt, s a Fino kapta a bajnoki pontokat. Vagyis az egykoron Kaposváron is játszott Nagy József vezette kecskemétiek gyaníthatóan bizonyítani szeretnének majd a Kaposvár Arénában, arról már nem is szólva, hogy még egyáltalán nem lefutott az idei bajnokság.

Jelenleg a második helyet fogalja el az apa és fia, azaz Demeter György és Demeter és András György edződuó trenírozta Fino-Kaposvár társulata, ez azonban még változhat a bajnoki alapszakasz utolsó három fordulóinak a függvényében. A Bp. MAFC-BME csak három, a Vegyész RC Kazincbarcika és mostani ellenfelünk, a Kecskeméti RC eddig négy ponttal gyűjtött nálunk kevesebbet, azaz változhat a helyzet az élmezőnyben. Hát ezért is kellene vasárnap este mindenképpen behúzni a Kecskemét elleni bajnokit, s akkor kicsit nyugodtabban várhatnánk a folytatást.

Az mindenesetre biztosnak tűnik, hogy a bosnyák Marko Milovanovics (továbbra is) hiányozni fog a kecskemétiek ellen, sőt, egy hét múlva a fővárosi MAFC-BME elleni ütközetet is kénytelen lesz kihagyni. Talán márciusban a Debrecen elleni hazai alapszakasz-zárón már újra pályára léphet. Nincs mese, most nélküle kell majd megoldani a nem egyszerűek tűnő feladatot.

A találkozó mindenesetre mindkét csapat számára egyben erőfelmérő is lesz, lévén március 13-án, vasárnap 15.30 órakor – vagy Budapesten a Ludovika Arénában, vagy Érden – újra egymásnak feszülnek majd a Magyar Kupa bronzéremért.