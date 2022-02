A debreceni vereség után ismét győzelmi céllal lépett pályára a kaposvári csapat, amely Hendlein Roland és Paár Márk nélkül állt ki a találkozóra a vendég Nyíregyháza ellen. Bogdán Benedek ugyan bemelegített, de még nem tudta vállalni a mérkőzést. Az újonc szabolcsi alakulat tavaly ősszel nyert a somogyiak ellen, így lett volna miért visszavágni.

A találkozó előtt a közelmúltban tragikus hirtelenséggel elhunyt a kaposvári klub volt technikai vezetője, Kocsis Zoltán emléke előtt tisztelegtek egyperces gyászszünettel.

Az első percben a labdát szerző T. J. Price-ot Bryce rántotta vissza, a jogos sportszerűtlen hiba után a sértett két büntetővel nyitott. Válaszként Kiss triplája már a szabolcsiakat juttatta vezetéshez. Piripas nagy zsákolása után Martin volt eredményes a túloldalon. A hazaiak védekezése kezdetben nem működött elég hatékonyan, mert szinte valamennyi nyíregyházi akció pontokkal végződött. Ford hiába kígyózott végig a komplett vendégvédelmen, a túloldalon Suárez megtehette ugyanezt. A negyed végén Martin használta ki többször, hogy a csereként érkező Mokánszki nem tudta védeni őt. Át is vette a vezetést a somogyi együttes 15–14-nél, a dudaszós triplájával pedig 20–18-ra alakította az eredményt. A folytatásban Krnjajszki szép passzát váltotta újabb pontokra Martin, de Bryce eredményessége meccsben tartotta az ellenfelet. Martin emberfelettit játszott, de a többieknek szinte semmi nem sikerült a támadásoknál. Minden labdát Martinnak adtak a társak, ő pedig termelt is becsülettel. A szabolcsiak Piripas triplájával 30–29-ig zárkóztak, Lazics edző pedig azonnal időt kért. A félidő vége előtt több 2+1-es akciót is vezettek a nyírségiek, akik ezzel fordítani is tudtak.

A nagyszünet után Bazsó triplája lendítette tovább a Nyíregyházát, a hazaiak pedig az egyenlítésért harcoltak. Ford két duplája kellett a fordításhoz, de ez az előny sem tartott sokáig. A záró szakasz előtt Ford és Krnjajszki is a kipontozódás szélére került, Lazicsnak pedig újabb időt kellett kérni. Égetően fontos volt Diggs triplája, Martin szenzációs 2+1-e pedig nem csak a szurkolók hangját hozta meg, de 57–58-ra alakította az eredményt a negyedik negyed előtt. Diggs újabb hármasa, majd T. J. Price öt pontja, már nyírségi időkérést kényszerített ki. Ekkor azonban már jobb ritmusban kosárlabdáztak a hazaiak, akiknél Hilliard vette át a vezér szerepét. Remek hangulat kerekedett a lelátókon, a hazaiak pedig 75–65-re léptek el. Suárez sportszerűtlen hibája után sem adták fel a szabolcsiak, de Martinék már nem engedték ki a nagyon fontos győzelmet a kezükből. A

Kaposvári KK–HÜBNER Nyíregyháza BS 86–78 (20–18, 18–22, 19–18, 19–20)

Kaposvár, Kaposvár Aréna, 700 néző. Vezette: Földházi T. P., Nagy V., Sörlei A.

Kaposvári KK: Hilliard (15), T. J. Price (11/3), Plézer (-), X. Ford (9), Martin (41/3). Csere: Diggs (8/6), Krnjajszki (2), Puska (-), Csorvási. Vezetőedző: Nikola Lazics. Edző: Szőke Balázs, Filipovics Gordan.

HÜBNER Nyíregyháza BS: N. Johnson (21/3), Bryce (15), Kiss B. (3/3), Pipiras (11/3), Suárez (13/3). Csere: Bazsó (3/3), Leday (12/3), Bus I. (-), Mokánszki (-). Vezetőedződző: Pethő Ákos. Edző: Borisz Maljkovics.

Az eredmény alakulása. 3. perc: 4–9, 7. p.: 9–14, 12. p.: 22–18, 17. p.: 30–29, 22. p.: 38–43, 27. p.: 47–49, 33. p.: 65–60, 37. p.: 75–65.

Jók: Martin (a mezőny legjobbja), Diggs, Hilliard, illetve Johnson, Delay, Suárez.

Nikola Lazics: – Nagyon nehéz játszani a Nyíregyháza ellen. Nekünk is gondjaink voltak három negyeden át. Rengeteg problémánk volt védekezésben és támadásban is. Statikus volt a játékunk, nem járt a labda, csak Martin játszott jó ritmusban. Az utolsó negyedben javítottunk és ezzel tudtunk nyerni. Újabb lépést tettünk az idei célunk elérése felé. Köszönjük a szurkolóink támogatását, sokat jelentett a nehéz periódusban.

Pethő Ákos: – Végig kontrolláltuk a játékot. A kaposváriak azonban az utolsó negyedben bravúros triplákat értek el, illetve két 2+1-es akcióból is pontokat kaptunk. Gyorsítottak a játékon és ezt már nem tudtuk követni. Ezúttal azonban olyan volt a védekezésünk, amelyre lehet építeni a jövőben.

Az U20-as mérkőzésen:

Kaposvári KK U20–HÜBNER Nyíregyháza BS U20 120–41 (30–10, 36–9, 26–9, 28–13)

Kaposvár, Kaposvár Aréna, 50 néző. Vezette: Koncsek B., Lakos K. A.

Kaposvári KK: Fehér B. (6/6), Paár M. (28/3), Puska B. (12/6), Bogdán D. (6), Hajduk A. (19/9). Csere: Halmai D. (9), Győr (12), Boda V. V. (8), Karabulut T. (9/3), Dániel Á. (11/6).