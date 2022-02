Nathalie Lemmens csak szeptember közepén tudott csatlakozni az 1. MCM-Diamant Kaposvár NRC csapatához, mert a belga válogatottal szerepelt az Európa-bajnokságon, ahol a tizennegyedik helyen végeztek.



– Főleg azért igazoltam Kaposvárra, mert előtte Franciaországban játszottam és mivel itt a vezetőedző, Vincent Lacombe francia, így ez a lehetőség nagyon szimpatikus volt – emlékezett vissza a huszonhét éves sportoló. – A csapat mentalitása és célkitűzései is megtetszettek, de elsősorban tényleg a tréner személye miatt döntöttem végül a Diamant mellett.



Szerinte szülőhazája és Magyarország között nagy a különbség, a belga röplabdában szabadabb felfogásúak, mint a magyaroknál, a fiatalabb játékosok sokkal jobban tisztelik az idősebbeket és ezáltal könnyen kialakul a csapaton belüli hierarchia, de neki ez kimondottan tetszik.



– Az időjárás nagyjából ugyanaz, hiszen ha itt hideg van, akkor sajnos ott is, szóval rendesen fel kell öltözni mindkét országban – hangsúlyozta a belga válogatott sportoló. – Az ételek terén mi otthon több halat és zöldséget eszünk, mint itt.



Az első napján Kaposváron elment sétálni a belvárosba, melybe a kis utcák és a hangulat miatt azonnal beleszeretett. Bár néha kicsinek érzi, de ezt nem bánja, mivel az edzések és a meccsek lekötik a szabadidejét.



Mielőtt megérkezett volna, a lányokkal már tartotta a kapcsolatot a közösségi oldalakon, ez számára nagyon pozitív volt. A Kaposvár Aréna is nagyon tetszik neki, mivel ha edzeni, videózni vagy regenerálódni szeretnének, azt egy helyen megtudják tenni.



– A legfontosabb a csapat, ami most már az én második családom – fogalmazott Nathalie Lemmens. – A magyar játékosokat is ugyanúgy szeretem, mert mindenki nagyon kedves, nálunk is remekül összekovácsolódott a társaság az elmúlt hónapok alatt. A beilleszkedés létfontosságú és egyedi volt. Amikor szeptemberben megérkeztem, a csapatkapitány, Tatjana Matics egyből ott volt mellettem. Sok mindenben segített és ezután már minden könnyen ment. A városban a kedvenc helye a Hansdonner Sörház, ahol a hamburgereket kedveli és egyszer-egyszer meccs után be szoktak ülni egy italra is. A legkedvesebb magyar étele pedig a paprikás csirke galuskával, amit a csapatban is nagyon sokan szeretnek. – Ha épp nincs mérkőzés, aki teheti, hazamegy, főleg a magyarok, illetve Tanja és Ana (Ana Grbac – a szerk.) hiszen autóval pár óra alatt ők is otthon vannak – mondta a center. – Ilyenkor Nikolinával szoktunk közös programokat szervezni, de természetesen, ha a többiek is itt vannak, akkor előszeretettel térképezzük fel a különböző éttermeket és kávézókat együtt.



– Amikor aláírtam a szerződésem, az volt a cél, hogy legyünk benne a legjobb négyben, ez azóta sem változott, csak a helyén kell kezelni a dolgokat – emelte ki a belga Nathalie Lemmens. – Úgy gondolom kiváló szakmai munkát végzünk és a továbbiakban is szeretnék bizonyítani a csapatnak és a szurkolóknak is.

Az 1. MCM-Diamant KNRC szombaton 18 órától az éllovas, még veretlen Békéscsaba otthonában lép majd pályára.





Fotó: Muzslay Péter