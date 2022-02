Ahogy arról korábban már beszámoltunk, súlyos térdsérülést szenvedett, elszakadt az elülső keresztszalagja, a férfikézilabda NB I.-ben szereplő Csurgói KK csapatkapitányának, Szeitl Eriknek. Várhatóan kilenc hónapot vesz majd igénybe a felépülése.



– Sajnos ez a szezon elég balszerencsésen alakult számomra, hiszen októberben a bokám sérült meg, majd a visszatérésem után a Covid hátráltatott, most pedig a térdem sérült meg – nyilatkozta a cskk.hu-n Szeitl Erik. – Amikor megtörtént a baj, akkor még bizakodó voltam, hogy nem komoly, de sajnos az eredmények mást mutattak, így elég hosszú pihenőre kényszerülök. Az első két nap nagyon nehéz volt, egyszerűen nem akartam elhinni, hogy ez történt és nehéz volt elfogadni a helyzetet, de most már csak a visszatérésemre koncentrálok.



– A családom, a barátnőm, a barátok, a csapat és természetesen a klub is a kezdetektől mellettem áll és mindenki biztatott, ami nagyon jólesik és még több erőt ad nekem – tette hozzá. – Az együttesre nagyon nehéz tavasz vár, hiszen elég kiegyenlített az idei szezon és a hazai meccseken kívül idegenben is szükségünk lesz a pontokra, de tudom, a srácok mindent megtesznek majd a jó eredmény érdekében és amikor csak tudom, a helyszínről buzdítom majd a csapatot. Kapitányként arra kérem a szurkolóinkat is, hogy tegyenek ugyanígy és segítsék a csapatot annak érdekében, hogy egy eredményesebb tavaszt zárhassunk.



A Csurgói KK legközelebb jövő szombaton, azaz március ötödikén 18 órától lép majd pályára, a somogyi együttes az SBS Eger otthonában lesz érdekelt.

A Szombathelyi KKA jelezte a női kézilabda NB I.-ben szereplő Siófok KC-nak, hogy egy saját nevelésű játékos előtérbe kerülése miatt a szezon hátralévő részében már nem számít a tavaly nyáron kölcsönvett Kadlicsek Zea játékára. A balatoni klub – 20 esztendős saját nevelésű – jobbszélsője így visszatért Siófokra és a szezon végéig a csapatott erősíti. Az SKC szombaton 18 órától a Szombathelyi KKA ellen fut ki pályára a K&H Női Kézilabda Ligában.





Fotó: Szabados Árpád