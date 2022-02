Az edzőmérkőzések után már élesben bizonyíthat a Kaposvári Rákóczi FC, amely az NB III. Nyugati csoportjának 21. fordulójában a Gyirmót FC Győr második csapatának otthonában lép pályára. A kaposváriak felkészülése viszonylag sikernek mondható, hiszen az alapozás időszakában, mikor erősebb, gyengébb, illetve hasonló kvalitású együttesek ellen mérték össze tudásukat rendre jól teljesítettek. Ami pedig fontos, hogy az edzőmeccsek alapján a helyzetkihasználásban is sokad fejlődtek, azonban ezt mindenképp át kell ültetniük a bajnokságra. Vasárnap 11 órától derül majd arra fény, hogy ez mennyire sikerült, amikor is a tabella hetedik helyét elfoglaló Gyirmót FC Győr II. csapata vár Nagy Tamás tanítványaira.

– Az ellenfél ősszel nagyon meglepett minket: egy tehetséges fiatalokból álló csapat, amely dinamikus, taktikus játékot mutatott – fogalmazott Pogacsics Krisztián, a Kaposvári Rákóczi FC kapusa. – Mi akkor még nem voltunk kellőképp összeszokva, de a tavaszi szezonnak már úgy vágunk neki, hogy összeérett a csapat, amit az edzőmérkőzések is bizonyítanak. Az a futball, amit játszani akarunk ült és eredményes is volt ezeken a meccseken, így nagyon várjuk a szezonkezdést, még akkor is, ha idegenben lesz. Szeretnénk megmutatni, hogy mit építettünk fel az elmúlt hetekben. A felkészülés soron betegségek és sérülések is közrejátszottak, így nem biztos, hogy mindenki megkapta a kellő meccsterhelést, azonban az biztos, hogy taktikai szempontból érettebb lett a csapat.

A somogyiak az őszi szezonban egy mérkőzést vívtak vasárnap délelőtti időpont, ami nem igazán kedvezett nekik, hiszen négy-nullára kikapta a Puskás Akadémia FC második csapatától. Ezt ezúttal szeretnék elkerülni Mayer Milánék, akik a korai kezdés miatt már a szombati átmozgató edzés után elindulnak a mérkőzés helyszínére.