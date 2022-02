Nagy reményekkel és alaposan megerősített játékoskerettel várta az Extraliga rajtját a tavaly még NB I.-ben szerepelt Bp. Kistext SE társulata. Nem is kezdtek rosszul, ám már vagy negyed éve adósak a jó eredményekkel. Utoljára még tavaly november 21-én tudtak nyerni a sereghajtó Dunaújvárosi KSE otthonában. Ezt zsinórban négy vereség követte a bajnoki pontvadászatban, és a Magyar Kupa negyeddöntőjében is mind a két alkalommal alulmaradtak a Kecskeméttel szemben: az elmúlt időszakbeli mérlegük hat tétmérkőzésen csak három (nyert) játszma. A vasárnap esti, Újpesten játszott Fino-Kaposvár elleni rangadóra már új edzővel készültek: Weczera Csabát a Bp. Rákosmente U21-es gárdájának a mestere, Bunda Olivér váltotta a Bp. Kistext SE kispadján.

Pedig az egész olyan szépen és biztatóan kezdődött... A vendég Fino-Kaposvár kubai légiósa, Sandoval szerezte a mérkőzés első három pontját. A vendég somogyiak egy darabig még őrizték hárompontos előnyüket, ám az időközben magukra találó házigazdák előbb egyenlítettek (12–12, majd 17–17), a nyitó játszma hajrájában pedig állva hagyták az ellenfelüket. A folytatásban sem volt túl sok köszönet. 6–6-ig még úgy-ahogy tartottuk a lépést, ám az újonc Kistext ellépett három ponttal, s ezt az előnyét végig őrizte. A harmadik, utolsó játékrész már sokkal egyoldalúbb volt. Igazából az volt csupán a kérdés, hogy a házigazdák mikor tesznek pontot a találkozó végre. Végül 64 percnyi játékra volt szükségük ehhez...

Az edzőváltás láthatóan jót tett a Kistextnek: a Fino-Kaposvár elleni találkozón majd negyed éven át tartó nyeretlenségi sorozatuk végére került pont. Hogy teljes legyen a kép: a Fino-Kaposvár egylete vasárnap este egy híján 30 ponttal ajándékozta meg ellenfelét, míg ellenben a Kistexttől 18 pontot kaptunk. A nyitás rontásokban továbbra is az élen járunk: míg mi 16 nyitást szúrtunk el, addig a házigazdák néggyel kevesebbet.

A végére hagytunk még egy érdekességet: a házigazda Kistextnél a két brazil légiós, Reffatti és Bairros, valamint az orosz Makarov összesen 37 pontot termelt, ugyanakkor a kaposváriaknál a hat külföldi légiós erejéből mindösszesen 22 pontra futotta csak. Ebből is 14-et a kubai Sandoval szerzett. Nagyon bízunk abban, hogy minél előbb újra csatasorba állhat majd a bosnyák ütőgép, Marko Milovanovics.



Bp. Kistext SE– Fino-Kaposvár 3–0 (21, 21, 15)

Budapest, Újpesti TE csarnoka. Vezette: Mezőffy, Halász E.

Bp. Kistext SE: Török R. (–), Gönczi (6), Bokor G. (3), Bairros (15), Reffatti (15), Makarov (7). Csere: Bán (liberó), Lassu (liberó), Szabó M. (–). Vezetőedző: Bunda Olivér.

Fino-Kaposvár: Garchet (2), Hubicska (5), Sandoval (14), Iván B. (5), Bögöly (7), Ouyachi (3). Csere: Bozóki (liberó), Kiss M. (–), Radovics (–), Vasquez (1), El Hazari (2). Megbízott vezetőedző: Demeter György. Edző: Demeter András György.

A mérkőzés alakulása

1. játszma: 0–3, 2–5, 7–10, 12–12, 13–15, 17–17, 22–17, 25–21 (22 perc).

2. játszma: 4–5, 6–6, 9–6, 10–7, 15–12, 20–17, 25–21 (22 perc).

3. játszma: 5–3, 10–6, 15–7, 20–13, 25–15 (20 perc).



NB II. – férfiak: Dág KSE–RÖAK-Fino

1–3 (–22, 23, –21, –17)

A RÖAK-Fino Kaposvár (NB II.-es és egyben junior) csapata: Iván Bence (csapatkapitány), Fenyvesi Barnabás, Tóth Gábor, Eördögh Bálint, Garami Péter, Fógel Dávid József, Székely Márton, Fazekas Bence, az edzőjük Demeter András György.

Bár felforgatott összeállításban lépett pályára Dágon a kaposvári társulat, igazából nem forgott veszélyben a győzelmük.





Fotó: Muzslay Péter