A Szentes ellen aratott gólzáporos sikert követően az egri Bitskey uszodában is hasonló szándékkal ugranak medencébe a Kaposvári VK pólósai. Surányi László tanítványai ősszel történelmi sikert arattak az Eger ellen, hiszen OB I.-es történelmük során először győzték le a Heves megyeieket. Azóta már edzőt is váltottak az egriek, hiszen Petrovai Márton helyett a háromszoros olimpiai bajnok Biros Péter irányítja a csapatot. Az új trénerrel sem jöttek a sikerek, hiszen sorozatban kikaptak a Szolnok, a Honvéd, a BVSC-Zugló és az OSC Újbuda ellen is. Az Eger így visszacsúszott a tabella tizedik helyére, igaz ezeken a találkozókon rendre az ellenfél volt a papíron esélyesebb.

A csütörtöki találkozó viszont ki-ki meccsnek ígérkezik, melyet a kaposváriak a nyolcadik helyről várnak. Az előző körben minden összejött Vindisch Ferencéknek a Szentes ellen, de az Eger már nehezebben feltörhető dió lesz számukra. A feladat viszont nem lehetetlen, de ehhez összeszedett, fegyelmezett játék kell a somogyiak részéről.

– Egerben is fontos lesz, hogy a saját játékunkat játsszuk és kihozzuk magunkból a maximumot – nyilatkozta a klub honlapjának Kacper Langiewicz, a Kaposvári VK amerikai válogatott centere. – Egyértelmű, hogy minden meccsen győzni szeretnénk, csütörtökön is ez lesz a célunk, meglátjuk, hogy sikerül-e.

A két csapat fiatalja kedden is medencébe ugrottak az U23-as korosztály számára kiírt Komjádi Kupa első körében. A kaposváriak szoros meccsen maradtak alul a BVSC-Zuglóval szemben, míg az egriek ugyancsak nagy csatában győztek a Debrecen vendégeként. A KVK kiemelt utánpótlása ráadásul szerdán is mérkőzést vívott, amikor is a rivális Pécs ellen pótolták az elmaradt bajnokikat. Így néhány fiatal játékos számára igen megterhelő ez a hét, hiszen valószínű, hogy Surányi László néhányukat nevezi majd az Eger elleni összecsapásra is.