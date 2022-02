Minden bizonnyal lesz tempó, amely nekünk nagyon hasznos lesz élesben gyakorolhatjuk a gyors visszarendeződést – nyilatkozta a boglári bajnoki előtt Rosta Miklós a szegediek beállója. A balatoniak megfeleltek a várakozásnak, sőt talán annál is nagyobb iramot diktáltak! Gyorsak voltak védekezésben, jól rendeződtek vissza, remekül segítették ki egymást, támadásban pedig hetven százalékos volt a lövőhatékonyságuk az első félidőben, amit Papp és Kovács is három-három találattal zárt. Utóbbiak kiemelkedtek, de igazi csapatmunka volt, amit Sótonyi edző tanítványai letettek az asztalra, hisz tízen is be tudták venni a csongrádi kaput! Alekszára is remekül ráérzett a stáb, hogy ezúttal neki kell kezdenie, hét védéssel zárta a nyitó harminc percet. Ezek után nem volt meglepő a szoros eredmény a szünetben, sőt a folytatásban sem lankadt az akadémisták lelkesedése! Még akkor sem, amikor a harmincharmadik és a negyvenkilencedik perc közt mindössze egy találta futotta tőlük. Hiába léptek el héttel Sostaricék (20-27), Delyék nem adták fel és bejöttek kettőre Sisa révén (26-28)! A legrosszabbkor jött Fekete kiállítása, Radivojevic hetese (26-29), majd Martins két perce után Mikler védett Sisa ziccerénél, amit Blonz használt ki (26-30) két és fél perccel a lefújás előtt véget vetve ezzel végleg a hazai reményeknek. A bajnok sikerében Miklernek hatalmas szerepe volt, Alilovic kezdett ugyan, ám huszonhárom perc alatt egyetlen hárítása sem volt, az előbbi viszont a fordulás után extra teljesítményt nyújtott, tizenkét védést bemutatva!

Sótonyi László (NEKA): – Az előző heti bajnokihoz képest mentálisan és csapatteljesítményben sikerült előrelépnünk. Nem voltunk megilletődve, sok pozitívumot láttam, amire építhetünk a jövőben. Bízom benne, hogy a folytatásban is ez a mentalitás jellemzi majd a csapatot.

Juan Carlos Pastor (Pick Szeged): – Nagyon gyengén játszottunk, nem vagyunk jó formában. Tisztában vagyunk vele, hogy nem edzettünk annyit, amennyit szerettünk volna, és sok mindent elfelejtettünk abból, amit eddig csináltunk. Győzelmünket Mikler Roland védéseinek, illetve Mario Sostaric pontos befejezéseinek köszönhetjük.

K&H férfi kézilabda liga – 14. forduló

Nemzeti Kézilabda Akadémia – Pick Szeged 26–31 (16–17)

Balatonboglár, NEKA Csarnok, 600 néző. Vezette: Altmár K., Horváth M.NEKA: Aleksza – Krakovszki Zs., Dely 4, Kovács G. 5, Papp 4, Fekete 4, Sisa 2. Csere: Palasics (kapus), Bendicsek 2, Buri 1, Kiss A. 1, Szeitl L. 1, Tárnoki 1, Temesvári 1, Krakovszki B., Mikita B. Vezetőedző: Sótonyi László.

Pick Szeged: Alilovic – Sostaric 7, Garciandía, Bombac 1, Bánhidi 2, Bodó 1, Frimmel 2 (1). Csere: Mikler (kapus), Blonz 6, B. Radivojevics 4 (4), Mackovsek 3, Gaber 2, Martins 2, Rosta 1. Vezetőedző: Juan Carlos Pastor.

Kiállítások: 2(-) perc, illetve 6(6) perc.

Hétméteresek: –, illetve 6/5 (2/1).