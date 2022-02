Nem volt könnyű megtörni a vendégeket, alaposan meg kellett dolgozni ezért a két pontért a somogyiaknak, akik végig jól küzdöttek, a szünet után pedig extrán védekeztek! A második harminc percben mindössze öt akciógólt kaptak… Ez utóbbinak értékét tovább növeli, hogy az elsőben Janjusevic és Jezic egy szusszanásnyi pihenőt sem kapott, sőt a másodikat is végigjátszották, illetve Jezicnek volt egy kétperces kiállítása, amíg fújni tudott. Érdekes helyzet állna elő Siófokon, ha valamiért Jezic kénytelen lenne mérkőzés(eke)t kihagyni… Érdekesség még, hogy harminc percig nem volt se kiállítás, se hetes, a következő harmincban viszont előbbiből és az utóbbiból is öt-öt.

A balatoniak jól kezdtek (3-1), ám fordítottak a várdaiak, amikor háromgólos hátránynál (5-8) Bregar edző időt kért, tanítványai pedig a félidőig hátralévő tizenhárom percre nagy hajrába kezdtek és Debreczeni-Klivinyi és Puhalák két-két góljának is köszönhetően visszavették a vezetést, a szünetre már ők mehettek minimális előnnyel (13-12).

A fordulás után 4-0-ás sorozattal nyitottak (17-12), ekkor viszont Bakó Botond kért időt, együttese be is jött kettőre (20-18), ám a negyvenkilencedik és az ötvenkilencedik perc közt öt (!) lehetőséget is elhalasztott, hogy egyre felzárkózzon. Nem tudták kihasználni, hogy Jezicék az ötvenkettedik és az ötvenkilencedik perc közt közel hét percen át nem tudtak eredményesek lenni! A meccset végül kétgólos vezetés után (22-20) Holta zárta le 96 másodperccel a lefújás előtt (23-20), a végén Vojnovic védése utáni Böhme találat tette fölényesebbé a hazai sikert.

K&H Női Kézilabda Liga, 15. forduló:

Siófok KC – Kisvárda Master Good SE 24-20 (13-12)

Siófok, Kiss Szilárd Sportcsarnok, 500 néző. Vezette: Őri E., Pozdena E.

SKC: Herczeg – Such 1, Janjusevic 5, Lakatos, Jezic 4, Holta 2, Wald 3(1). Csere: Vojnovic (kapus), Szarková 1, Debreczeni-Klivinyi 3, Juhász F., Puhalák 3, Böhme 2, Lapos. Edző: Uros Bregar.

Kisvárda: Mátéfi – Udvardi 6(3), Karnik 2, Radojevic 2, Dombi L. 1, Siska 1, Stamenic 2. Csere: Leskóczi (kapus), Mészáros-Mihálffy 2, Bouti 2, Juhász G. 2, Dombi K. Edző: Bakó Botond.

Kiállítások: 4(-), illetve 6(2) perc.

Hétméteresek 1/1(-), illetve 4/3(-).