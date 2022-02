Ahogy közeledik az alapszakasz vége, egyre nagyobb jelentőséggel bír valamennyi mérkőzés. Komoly téttel bírt a kaposváriak székesfehérvári vendégjátéka is. A hazaiak a legjobb öt közé pályáznak, így nem hibázhattak otthonukban. A somogyiak a rájátszás elérését tűzték ki célul, erre pedig meg is van az esély. Nikola Lazics vezetőedző alakulata Hendlein Rolandot és Quincy Diggs-et nélkülözve is szeretett volna szoros meccset játszani. Ez sikerült is, ám hiába vezettek egy ponttal a vendégek az utolsó percben, Stark triplája és két büntetője bebiztosította az Alba győzelmét.



Alba Fehérvár–Kaposvári KK 96–92

(22–27, 27–18, 17–25, 30–22)

Székesfehérvár, Alba Regia Sportcsarnok, 700 néző. Vezette: Győrffy P. A., Csabai-Kaskötő B., Török R.

Alba Fehérvár: Pongó M. (13/9), Vojvoda (24/15), Takács M. (2), Fakuade (19/3), Omenaka (-). Csere: Davis (9), Lukács (-), Szabó Zs. (5/3), Stark (20/3), Balsay (4/3), Smith (-). Vezetőedző: Matthias Zollner.

Kaposvári KK: Hilliard (26/12), T. J. Price (20/9), Plézer (3), Csorvási (-), Martin (18). Csere: Krnjajszki (5/3), Puska (-), X. Ford (16/3), Bogdán (4). Vezetőedző: Nikola Lazics. Edző: Szőke Balázs, Filipovics Gordan.

Kipontozódott: Pongó (a 35. percben). Jók: Vojvoda, Pongó, Fakuade, Stark, illetve Hilliard, Martin, T. J. Price.

– Fontos a győzelem, amit meg is szereztünk, gratulálok a fiúknak – mondta a meccs után Matthias Zollner. – Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés vár ránk, az is volt, a Kaposvár nagyon jól küzdött. Vannak nagyon jó időszakaink, ugyanakkor érthetetlen hibáink is. A bajnoki szünet jól jön, sokat fogunk dolgozni, felkészülünk a bajnokság következő szakaszára.

– Gratulálok az Albának, ugyanakkor a saját játékosaimnak is, jól küzdöttünk – vélekedett Nikola Lazics. – Kemény meccs volt, végül kikaptunk, de meg is nyerhettük volna a találkozót. A hazaiak koncentráltabbak voltak a végén. Mi a zárás előtt sokat hibáztunk védekezésben, harminc pontot kaptunk az utolsó negyedben, ami döntőnek bizonyult.

– Rendkívül szoros mérkőzés volt ez is – monta Pongó Marcell. – Ahogy a korábbi két bajnokin, megint a végjátékban dőlt el, szerencsére ezúttal a javunkra. Beszéltük is a meccs előtti napokban, jobban kell figyelnünk a végjátékban, a Kaposvár ellen koncentráltabban is játszottunk. A győzelem volt a legfontosabb, aminek nagyon örülök.





Fotóillusztráció: Lang R.