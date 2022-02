A házigazda MAFC-BME kezdett jobban Budapesten a Vasas Folyondár utcai sportcsarnokában, de nem sokkal később már a vendég Fino-Kaposvárnál volt az előny. A nyitó játszma második felében a hazaiak zsinórban hat pontot szereztek (20–15), majd a kaposváriak megkezdték a felzárkózást Hubicska Patrik hatásos bombáival, Bögöly Gábor foghatatlan ásznyitásaival, na meg a fiatal Iván Bence ponterős játékával. A szett hajrája a MAFC-nak sikerült jobban, így ők szereztek előnyt.

A folytatásban az első pontokat a Fino gyűjtötte be, aztán gyorsan átvette a vezetést a házigazda Bp. MAFC-BME alakulata. Ekkor mér sikerült egyenlíteni, ám ezután már végig a fővárosiak irányítotték a játékot és uralták a mérkőzést; volt (nem is egyszer), amikor négy ponttal elléptek. A második játékrészben Iván Bencét a bosnyák légiós, a hetekig vállsérüléssel bajlódott Marko Milovanovics váltotta fel, aki láthatóan messze van még a csúcsformájától.

A harmadik, utolsó felvonás volt a legegyértelműbb. Tulajdonképpen csak annyi maradt a kérdés, hogy a nagy fölényben lévő, amúgy remekül játszó műegyetemisták mikor fejezik be a mérkőzést. Erre végül 73 percet kellett várni.

A mezőny legjobbja az a Csoma Krisztián Ádám volt, aki Kaposváron is megfordult pályafutása során. Az első két játékrészben összesen 11 alkalommal volt eredményes, amihez a harmadik, utolsó felvonásban még ugyanennyit tett hozzá. Stílszerűen ő is zárta le a mérkőzést vízfakasztó bombájával. Mindenképpen külön szót érdemel a korábban szintén Kaposváron játszott Pápai Péter liberó is, akihez szinte tapadtak a labdák. A vendég Fino-Kaposvár csapatában Bögöly Gábor 15 pontot termelt – ebből hat volt ász –, a másik magyar ütőgépünk, Hubicska Patrik pedig 11 pontot szerzett. A kaposváriaknál öt külföldi légiós kapott lehetőséget, akik együtt 15 pontot vállaltak. Bárhogy is nézzük, ez bizony édeskevésnek tűnik...

Bp. MAFC-BME–Fino-Kaposvár 3–0 (21, 22, 18)

Budapest, Vasas Folyondár utcai csarnoka, 60 néző. Vezette: Mezőffy, Soltész.

Bp. MAFC-BME: Gomez (7), Godoi (7), Lescay (10), Csoma (22), Krupánszki (8), Eke (3). Csere: Pápai P. (liberó), Szabó Bence (–). Vezetőedző: ifjabb Nagy Péter. Edző: Tamás Zoltán.

Fino-Kaposvár: Garchet (1), Hubicska (11), Sandoval (7), Iván B. (3), Bögöly (15), Ouyachi (3). Csere: Bozóki (liberó), Kiss M. (–), Milovanovics (3), Vasquez (1). Megbízott vezetőedző: Demeter György. Edző: Demeter András György.

A mérkőzés alakulása.

1. játszma: 5–3, 8–10, 12–12, 14–15, 20–15, 21–20, 23–21, 25–21 (24 perc).

2. játszma: 0–2, 1–3, 5–3, 6–6, 10–9, 15–11, 15–14, 20–17, 24–20, 25–22 (24 perc).

3. játszma: 3–0, 5–2, 10–5, 11–10, 15–10, 20–14, 24–15, 25–18 (25 perc).