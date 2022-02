Háromból három, a Budakalász ebben a szezonban ennyiszer győzte le Sótonyi László együttesét, melyből ezúttal hiányzott az alapembernek számító – a válogatott bő keretébe is meghívót kapó - Dely, illetve Mikita, Kiss és a kapusok közül Palasics. Egy debütáló viszont akadt Kun személyében, aki két góllal tette le névjegyét az első osztályban.

A vendégek a hatodik perctől végig vezetve nyertek, a házigazdák talán csak a végjátékban játszottak úgy, ahogy addig is kellett volna. Döntő volt, hogy a fordulás után nem tudtak egyre felzárkózni, amire 16-18 után három sanszuk is volt. Nem, hogy egy nem lett közte, hanem a negyvennyolcadik percre már hat volt a hátrány (22-29). Erre az utolsó tizenkét perce újra nekidurálták magukat a fiatalok, akik 120 másodperccel a vége előtt egyre fel is tudtak zárkózni (29-30), ám a következő támadásban ezen a napon lövést nem hibázó Koncz bevette Aleksza kapuját (29-31) negyven másodperccel a lefújás előtt eldöntve ezzel a találkozót. Hogy nem lett szorosabb végeredmény, abban az is közrejátszott, hogy úgy tűnt túlságosan is tisztelik a kalásziakat a játékvezetők…

A védekezéssel ezúttal sem lehetett elégedett Sótonyi László, akinek kapusai az első félidőben négy, a fordulás után pedig öt védést mutattak be. A vendégek nem hogy nem nyertek még idegenben, de huszonkilenc gólnál többet sem dobtak. Eddig...

A támadójáték is akadozott, az első félidőben csak négyen tudták bevenni Váczi kapuját, közülük Kovács egyedül nyolcszor, négyszer hetesből. A fordulás után ebből a szempontból javult a helyzet, nyolcan is feliratkoztak a góllövők közé, Papp négyszer, Temesvári pedig háromszor. Harminc találat már többször elég volt a sikerhez a somogyiaknak, most azonban nem!

K&H férfi kézilabda liga – 16. forduló

Nemzeti Kézilabda Akadémia – Budakalász Kézilabda Zrt. 30–33 (14–16)

Balatonboglár, NEKA Csarnok, 200 néző. Vezette: Hargitai G., Markó G.

Nemzeti Kézilabda Akadémia: Aleksza – Krakovszki Zs. 2, Temesvári 4, Papp T. 6, Kovács G. 10 (4), Fekete D., Krakovszki B. 3. Csere: Takács Á. (kapus), Tárnoki, Draskovics 1, Kun 2, Kathi, Bodócs, Buri, Stranigg 1, Sisa 1. Vezetőedző: Sótonyi László.

Budakalász Kézilabda Zrt.: Váczi D. – Varjú 3, I. Perisics 9 (2), Schmid 1, Mikalin 4, Juric-Grgic 5, Holpert 1. Csere: Djordjeszki (kapus), Kovács D., Dávid M., Maracskó, Kiss B. 4, Koncz 4, Tyiskov 2, Sinkovits.

Vezetőedző: Csoknyai István.

Hétméteresek: 5/4 (4/4), illetve 2/2 (1/1)

Kiállítások: 8 perc (6 perc), illetve 16 perc (10 perc)

Az eredmény alakulása:

5.p.: 3–3; 10.p.: 3–6; 13.p.: 5–8; 18.p.: 5–11; 21.p.: 8–12; 32.p.: 15–17; 42.p.: 20–22; 46.p.: 22–25; 48.p.: 22–28; 52.p.: 24–29; 58.p.: 29–30