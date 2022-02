Az U14-es válogatott összetartáson is részt vettek a Barcsi VSE karatékái.

– Budapesten, az UTE edzőtermében zajlottak az edzések, ahol az ország legjobb ifjúsági sportolói gyakorolhattak együtt – mondta Erdős Zoltán, a BVSE karateszakosztály elnöke, vezetőedzője. – Szakosztályunkat Otártics Enikő képviselte. Az edzéseket Tóth Beatrix, Hübner András és Hecker Balázs vezényelte. Barcson 29 karatékánk övvizsgázott. Tíz kyu fehér övtől a hat kyu zöld övig. Előzőleg elméleti vizsga is szerepelt a programban, melyet a gyakorlati követett. A magasabb övfokozatúaknak évente egy alkalom van a nyári edzőtáborban. A vizsgát apróbb hibákkal, de mindenki teljesítette, melyhez ezúton is gratulálunk.