Az ifjúsági mérkőzésen simán nyertek a hazaiak, a kaposváriak mindössze egy szettet nyertek Fajtai Bálint révén.

A felnőttek meccse sem alakult másként, az egerszegiek végig domináltak a mérkőzésen, a Közutasok csak három szettpontot tudtak szerezni, amire a korábbi évek eredményei alapján számítani lehetett, ugyanis az investmentesek nem nagyon szoktak remekelni ezen a pályán.

Az első sorban Kis Richárd és Wagner Mihály is gyenge eredményt ért el, hiába volt a hazaiaknak is ez a leggyengébb sora, máris 119 fa lett az előnyük. A második sorban két közepes eredményt ütöttek a kaposváriak, a hazaiak mindkét játékosa 596-ot ért el, így a hátrány már 200 fa fölé nőtt.

A zárósorra már eldőlt a mérkőzés, a zalaiak pedig nem is hibáztak, simán 8–0-ra nyerték a mérkőzést.

A következő héten hazai pályán területi egyéni bajnokságon szerepelnek a Közutasok játékosai, két hét múlva pedig Kaposváron fogadják a Nagymizdó csapatát.

Nagy megtiszteltetés érte az Investment Közutasok KTK csapatát, február 19-én és 20-án a kaposvári tekecsarnokban kezdi meg felkészülését a felnőtt női és férfiteke-válogatott a májusi világbajnokságra.



Zalaegerszegi TK– Investment Közutasok Kaposvári TK

8–0 (3581–3231)

Eredmények: Kakuk Levente 575–Kis Richárd 518 (3:1); Járfás László 585–Wagner Mihály 523 (4:0); Farkas Ádám 596–Nagy Gergő 561 (3:1); Járfás Szilárd 596–Sághy Tamás 549 (4:0); Nemes Attila 613–Bóka Ákos 553 (3:1); Pintér Károly 616–Németh Tibor 527 (4:0).

Az ifjúsági mérkőzésen: Zalaegerszegi TK–Investment Közutasok Kaposvári TK 4–0 (1085–954). Eredmények: Oswald Dániel 578–Balogh Kristóf 470 (4:0); Mazzag Dávid 507–Fajtai Bálint 484 (3:1).

A bajnokság állása a tizenharmadik forduló után: 1. Zengő Alföld Szegedi TE 26 pont, 2. Zalaegerszegi Teke Klub 24 pont, 3. Répcelaki SE 18 pont, 4. Ferencvárosi Torna Club 14 pont, 5. Szentgotthárdi VSE 14 pont, 6. Győr SZOL TC 11 pont, 7. TOPIDÓ Nagymizdó SE 8 pont, 8. Ajka Kristály SE 7 pont, 9. Investment Közutasok Kaposvári Teke Klub 4 pont, 10. Szegvári Tekézők SE 2 pont. Molnár G.



Esélyt sem adtak a remekelő hazaiak a somogyi együttesnek