Két újabb és nagyon nehéznek ígérkező rangadó vár Bogdánékra a bajnoki pontvadászatban. A székesfehérváriak – csakúgy, mint tavaly ősszel – ezúttal is közvetlen riválisnak számítanak a tabella állása alapján. Az előkelő ötödik helyen álló somogyiak mögött a hetedik pozíciót foglalják el. A székesfehérváriak vezetőedzőt váltottak, valamint légióst is cseréltek és kiegyensúlyozottabb a teljesítményük a korábbiaknál. Még akkor is, ha a legutóbbi két meccsüket elveszítették. Előbb a bombaformában menetelő Sopron KC nyer 83–80-ra Székesfehérváron, majd az Egis Körmend vendégeként kaptak ki 91–83-ra. Az Albát vezetőedzőként irányító Matthias Zollner a kulcsszituációkban elkövetett sorozatos hibákat említette a vasi vereség okaként, melyet a szerdai találkozóig szeretnének kijavítani.

A kaposváriak a két legutóbbi győzelem ellenére nem várhatják igazán jó előjelekkel a fehérvári meccset és a szombathelyiek elleni szombati csatát sem. Hendlein Roland és Quincy Diggs nélkül kell megvívni ezeket a csatákat. A felkészülésre rányomja bélyegét a létszámhiány, erre utalt legutóbb Nikola Lazics, a kaposváriak vezetőedzője is. Ha azonban azt a lelkes játékot nyújtja a csapat, melyet az elmúlt meccseken mutatott, akkor az Alba és a Falco elleni összecsapásokon is lehet esély. A kaposváriakat szerdán is elkísérik a szurkolók, akik lelkes biztatásukkal nagy segítséget nyújthatnak a somogyi csapat tagjainak.

Még a találkozó helyszínén is lehet vendégjegyet venni, 2500 forintos áron. Kapunyitás: 17 órakor.