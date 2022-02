Idő kellett míg bemelegednek a balatoniak, tizenöt perc után még egygólos hátrányban voltak(8-9), amikor Wald és Janjusevic góljaival fordítottak a vendégek, akik a folytatásban végig vezetve magabiztos sikert arattak. A védekezés volt a kulcsa ezúttal is sikernek, az első negyedórában kapott kapott kilenc gólt a következő negyvenötben ugyanis csak tizenöt követte. A különbség lehetett volna nagyobb is, hét perccel a vége előtt, nyolcgólos előnynél (29-21) Uros Bregar magához hívta csapatát, ám az időkérése nem a várt eredményt hozta, ugyanis a hátralévő időszakot meglepetésre 3-2 elvesztették a tanítványai.

Sok a mérkőzés és vannak, olyanok melyekre – az ellenfél minősége miatt - nehéz „rápörögni”, ezúttal némi időbe telt a balatoni oldalon míg elérték az üzemi hőfokot, ráadásul komoly tempóban kezdek a házigazdák, ami talán is vissza is ütött a folytatásban, hisz a második félidőben már nem tudtak komoly ellenállást kifejteni, még úgy sem, hogy Tomasevic tíz védéssel zárt. Többek közt azért sem, mert Herczeg rajta is túltett, akik tizenkettőig jutott, remekül teljesített. Neki is köszönhető, hogy az első félidei tizenöt után a másodikban csak kilencig jutottak Pődörék. Az utóbbi teljesítménye is visszaesett, a nyitó harmincban hatszor, a másodikban csak kétszer talált be.

Wald mellett a pályán a legtöbb időt töltő – a tizenkilencedik percben megsérülő, ám pár perc után visszatérő - Janjusevic, Jezic kettős kiemelkedett az együttesből, a védekezés mellett tizennégy góllal vették ki a részüket a sikerből. A nyitó játékrészt öt-öt góllal zárták, amivel a csapatuk legeredményesebb játékosai volt, Janjusevic hárommal a fordulás után is az tudott maradni.

A védekezés fontossága

Uros Bregar az SKC trénere a találkozó előtt elégedetten szólt játékosai védekezéséről a klub honlapján, amivel még a Debrecen elleni hazai vereség alkalmával is az volt! Hét bajnokin – vele a kispadon - átlag 31,6 gólt kaptak, ami soknak tűnik, ám volt benne egy győri bajnoki negyven kapottal! Ez utóbbit kiemelve a sorból, ez a szám már csak huszonöt meccsenként, ezt pedig Szombathelyen is tartották, sőt alá is tudtak menni eggyel megágyazva ezzel az újabb sikerüknek.

K&H Női Kézilabda Liga, 15. forduló:

Hungast Szombathelyi KKA – Siófok KC 24-31 (15-17)

Szombathely, Aréna Savária, 400 néző. Vezette: Fekete T., Tóth D.

SZKKA: Balogh J. - Cristina-Viorica 3, Szekerczés, Horváth P, Gorilska 3, Pődör R. 9(1), Csire 3. Csere: Tomasevic (kapus), Stosic 3, Szmolek, Virág N. 1, Horváth A. 2, Szendrei. Edző: Pődör Zoltán.

SKC: Vojnovic – Böhme 3(2), Janjusevic 8(1), Debreczeni-Klivinyi 4, Jezic 6, Holta, Wald 4(1). Csere: Herczeg (kapus), Lakatos 1, Szarková 2, Such, Juhász 2, Lapos 1. Edző: Uros Bregar.

Kiállítások: 6(2), illetve 2(-) perc.

Hétméteresek: 1/1(1/1), illetve 5/4(3/2).