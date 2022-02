Két idegenben megvívott bajnoki után az első hazai találkozóra készült a Kaposvári Rákóczi FC a tavaszi szezonban. A tizedik helyen álló somogyi zöld-fehérek a tabella negyedik pozícióját elfoglaló ETO Akadémia együttesét fogadták, s bár a helyezések alapján a győriek lettek volna az esélyesebbek, de a hazai pálya előnye a Rákóczi mellett állt. Ráadásul az is feldobhatta a somogyiakat, hogy egy kis ünnepséggel kezdődött a bajnoki, ugyanis Pogacsics Krisztiánt köszöntötte a kaposvári klub, aki a századik mérkőzését vívta a Rákóczi színeiben.

A bajnoki első negyed órájában mindkét kapu előtt inkább kisebb lehetőségek alakultak ki, a Rákóczi próbált dominálni, azonban ehhez remekül alkalmazkodtak a győriek, akik veszélyesen kontráztak. Az első nagy helyzet a vendégek előtt adódott, ami után a jubiláló Pogacsics Krisztián bravúrral védte Lacza Alex közeli fejesét. A félidő derekán pedig Szabó Tamás szabadrúgását kellett bravúrral kitolnia a léc alól. Ez a védés kiemelten fontos volt, hiszen előtte Borbély Ákos szabálytalankodott utolsó emberként Szimcso Viktorral szemben, így emberhátrányba került a Rákóczi, de gólhátrányba legalább nem. A kiállítás feltüzelte a hazaiakat, ezt Kálmán Szilárd veszélyes szabadrúgása is jelezte, amit Pálfi Donát nagy bravúrral hárított. A következő lehetőségét viszont már gólra váltotta a Kaposvár: a jobb szélről Czuczi Péter kanyarította középre a labdát, ahol Pintér Norbert öt méterről fejelt a hálóba. A győriek azonnal rohantak a játékvezetőhöz a gólt után, mivel a támadás közben kapitányuk, Tamás Kornél végig a gyepen feküdt, így a vendégek percekig reklamáltak, de Hartung Vilmos megadta a találatot. A szünet előtti percekben, Szimcso Viktor helyzeténél jött az újabb Pogacsics-bravúr, így a somogyiak előnnyel várhatták a folytatást.

A második félidőre taktikai hadrendet váltott a Rákóczi, amely Lakatos Gergő beállásával átállt egy három belső védős rendszerre. Ezáltal stabilabbá vált a Kaposvár, amely támadásban is sokkal többet mutatott, mint ellenfele. A győri, Szimcso Viktor gyorsaságára épülő kontrák miatt azonban nem nyugodhattak meg a somogyiak, a támadó ráadásul egy kapufával is felhívta magára a figyelmet. Míg a másik oldalon egy lesgól jelezte a győzelmi szándékot. A hajrában próbálta kihasználni emberfórját az ETO, a vendégek egyre több veszélyes támadást vezettek, s a csereként pályára lépő Mitring Zsombor révén egyenlítettek, aki Sipőcz Bence beadását belsőzte a bal alsóba. A támadó a duplázáshoz is közel állt, hiszen két perc múlva öt méterről vehette célba Pogacsics Krisztián kapuját, azonban a Rákóczi hálóőre újabb nagy védéssel hívta fel magára a figyelmet.

Az utolsó percekben igazi ki-ki meccs alakult ki, mint a két fél eldönthette volna ezt a kifejezetten izgalmas, jó iramú összecsapást, amely végén azonban maradt a döntetlen.

Kaposvári Rákóczi FC–ETO Akadémia 1–1 (1–0)

Kaposvár, Rákóczi Stadion, 130 néző. V.: Hartung (Jakab V., Domonkos).

Kaposvári Rákóczi FC: Pogacsics – Borbély Á., Gál, Harsányi, Böndi (Lakatos G., a szünetben) – Mayer M., Kálmán Sz. (Zólyomi, a 85. percben) – Kondor (Országh, a 64. percben), Pintér N., Bíró D. – Ekker (Czuczi, a 26. percben). Vezetőedző: Nagy Tamás.

ETO Akadémia: Pálfi – Sipőcz, Vidnyánszky, Denilson, Tamás K. – Tóth R., Szabó T. – Szimcso (Deákovits, a 85. percben), Klausz (Mitring, a 71. percben), Lacza (Hanzli, az 59. percben) – Erdei. Vezetőedző: Király József.

Gólszerzők: Pintér N. (a 34. percben), illetve Mitring (a 78. percben).

Kiállítva: Borbély Á. (a 22. percben).

Sárga lap: Mayer M. (a 40. percben), Kálmán Sz. (a 62. percben), illetve Szabó T. (a 86. percben).