Folytatta a hagyományokat a Kaposvári 1.MCM-Dimanat Kaposvári Adorján SE, amely szombat délelőtt újra egy remekül szervezett verseny keretében mozgatta meg a régió legifjabb úszópalántáit a Csik Ferenc Versenyuszodában.

– A szervezés már nem okoz nehézséget, a Covid-helyzet viszont még mindig, emiatt pedig egy kicsivel kevesebben érkezetek, mint egy évvel ezelőtt – fogalmazott id. Kovács László, a Kaposvár 1.MCM-Diamant Adorján SE mesteredzője. – Ennek ellenére több mint hatszáz rajt volt a versenyen, még úgy is, hogy az egyesületünkből húsznál is többen vannak karanténban. Sőt, több csapat nem is nevezett, de nekik biztosan nem illik bele a felkészülésükbe ez az időpont. A következő fordulót március utolsó hétvégéjén rendezzük majd.

A szervezők nyolc korosztályt vártak az uszodába, azonban a legkisebbek mellett, egy külön kategóriában az idősebbek számára biztosítottak versenyzési lehetőséget, mind a tizenhat versenyszámban.

– Az alapozás kellős közepén járunk, de lehetőséget akarunk ebben az időszakban is biztosítani a legkisebbeknek a versenyzésre – tette hozzá id. Kovács László. – Ezért is díjaztuk születési évenként a versenyzőket és nemcsak az első hármat, hanem az első hatot.

Megyénket a rendező 1.MCM-Diamant mellett, a Kaposvári Úszó SE úszói képviselték, akik ezúttal is kitettek magukért.

– Az első futamomon sikerült javítottam az időeredményemen, viszont ez nem az én úszás, így keveset készültem rá – mondta a 100 méteres pillangóúszást követően Győrffy Lili Anna, a Kaposvári 1.MCM-Diamant Adorján SE úszója, aki ezen kívül három számban is rajtkőre állt. – A többi számban az egyéni csúcsdöntés volt célom, bár ez egy felkészülési verseny, így még nem vagyok csúcsformában. Ebben az évben ez a második megméretésem, az első nem sikerült úgy, ahogy terveztem, de bízom abban, hogy a következők már jól sikerülnek. A fontosabb események úgyis nyáron lesznek, addigra szeretnék a legjobb formába kerülni.

Az 1.MCM-Diamant Úszóverseny 1. fordulójának somogyi dobogósai

50 méteres gyorsúszás. Fiú, B: 6. Horváth Barnabás (Adorján). C: 6. Friss Bálint (Adorján). D: 3. Begovácz Dániel (Adorján), 6. Antalicz Kristóf (Adorján). E: 4. Vas András Benedek (Adorján), 5. Rajna Olivér (Adorján), 6. Pilisi Péter (Adorján). F: 1. Tóth Medárd (Adorján), 2. Antalicz Botond (Adorján), 5. Lipák Benedek (Adorján). G: 3. György Máté (KÚSE), 4. Fehér Csongor (KÚSE), 5. Hajnal Péter (Adorján). H: 1. Dékény Zalán (Adorján). Lány A: 6. Pete Fanni (Adorján). E: Konecsni Lilla (Adorján), 5. Katona Nóra (KÚSE).

100 méteres pillangóúszás. Fiú, W: 5. Vince Marcell (Adorján). B: 1. Karnis Kence (Adorján), 2. Fehér Erik (Adorján). C: 2. Lipák Barnabás (Adorján). D: 1. Szabó Albert Zétény (Adorján), 2. Varga Bence (Adorján). Lány W: 5. Győrffy Lili Anna (Adorján). B: 1. Türgyei Dorka (Adorján), 4. Kovencz Odett (Adorján), 6. Antalicz Anna (Adorján). C: 1. Juhász Anna (Adorján), 2. Inkei Panna (Adorján), 3. Hargitai Lola Jázmin (Adorján).

50 méteres hátúszás. Fiú, A: 3. Tuli Botond (Adorján). B: 2. Horváth Barnabás (Adorján). C: 3. Csapó Levente (Adorján), 5. Rajna Zétény (Adorján), 6. Friss Bálint (Adorján). D: 2. Antalicz Kristóf (Adorján). E: 2. Vas András Benedek (Adorján), 3. Rajna Olivér (Adorján), Pilisi Péter (Adorján). F: 1. Lipák Benedek (Adorján), 5. Tigyi Zsombor (Adorján), 6. Tóth Ádám Attila (Adorján). G: 2. Hajnal Péter Barna (Adorján), 4. György Máté (KÚSE), 6. Fehér Csongor (KÚSE). H: 1. Dékány Zétény (Adorján). Lány: W: 5. Posza Dorina (Adorján). E: 5. Kiss Virág Luca (Adorján). G: 2. Pilisi Helén (Adorján). H: 2. Dékány Elza (Adorján).

100 méteres mellúszás. Fiú, W: 6. Vince Marcell (Adorján). B: 2. Karnis Kende (Adorján), 5. Fehér Erik (Adorján). C: 2. Lipák Barnabás (Adorján), 4. Németh Benedek (Adorján). D: 1. Varga Bence (Adorján), 2. Szabó Albert Zétény (Adorján), 3. Begovácz Dániel (Adorján). F: 1. Begovácz Péter (Adorján), 2. Tóth Medárd (Adorján). Lány, W: 1. Győrffy Lili Anna (Adorján). B: 1. Antalicz Anna (Adorján), 4. Kovencz Odett (Adorján), 6. Türgyei Dorka (Adorján). C: 1. Balan Csenge Kincső (Adorján), 3. Juhász Anna (Adorján), 5. Hargitai Lola Jázmin (Adorján). E: 3. Katona Nóra (KÚSE). F: 1. Tiszperger Szilvia (Adorján).

50 méteres pillangóúszás. Lány, W: 6. Posza Dorina (Adorján). A: 3: Pete Fanni (Adorján). E: 1. Konecsni Lilla (Adorján).

100 méteres hátúszás. Fiú, W: 4. Vince Marcell (Adorján), 5. Kovencz Áron (Adorján). A: 3. Pete Dominik (Adorján). B: 2. Fehér Erik (Adorján), 3. Lipák Barnabás (Adorján), 4. Kovács Gergő (Adorján), 5. Csapó Levente (Adorján). D: 1. Szabó Albert Zétény (Adorján), 2. Varga Bence (Adorján), 3. Begovácz Dániel (Adorján). F: 1. Antalicz Botond (Adorján), 2. Lipák Benedek (Adorján). Lány, W: 3. Győrffy Lili Anna (Adorján). B: 2. Tajti Sára Kata (Adorján), 4. Antalicz Anna (Adorján), 5. Türgyei Dorka (Adorján), 6. Kovencz Odett (Adorján). C: 1. Juhász Anna (Adorján), 2. Hargitai Lola Jázmin (Adorján), 3. Inkei Panna (Adorján). D: 6. Szabó Zsófia Zolna (Adorján). E: 3. Kiss Virág Luca (Adorján), 4. Katona Nóra (KÚSE). F: 1. Tiszperger Szilvia (Adorján).

50 méteres mellúszás. Fiú, C: 3. Friss Bálint (Adorján). E: 2. Vas András Benedek (Adorján). F: 1. Begovácz Péter (Adorján), 3. Tóth Ádám Attila (Adorján). G: 2. Hajnal Péter Barna (Adorján). Lány: W: 4. Posza Dorina (Adorján). E: 4. Konecsni Lilla (Adorján). F: 1. Tiszperger Szilvia (Adorján).

100 méteres gyorsúszás. Fiú, A: 6. Tuli Botond (Adorján). B: 1. Fehér Erik (Adorján), 5. Karnis Kende (Adorján). C: 2. Németh Benedek (Adorján), 3. Lipák Barnabás (Adorján). D: 1. Szabó Albert Zétény (Adorján), 3. Varga Bence (Adorján), 5. Antalicz Kristóf (Adorján). F: 1. Tóth Medárd (Adorján), 2. Antalicz Botond (Adorján), 3. Begovácz Péter (Adorján). W2: 2. Fehér Csongor (KÚSE), 3. György Máté (KÚSE). Lány, W: 2. Győrffy Lili Anna (Adorján), 5. Posza Dorina (Adorján). A: 4. Pete Fanni (Adorján). B: 2. Antalicz Anna (Adorján), 3. Tajti Sára Kata (Adorján), 4. Kovencz Odett (Adorján), 6. Türgyei Dorka (Adorján). C: 1. Juhász Anna (Adoján), 2. Balan Csenge (Adorján), 4. Hargitai Lola Jázmin (Adorján), 6. Inkei Panna (Adorján). E: 4. Katona Nóra (KÚSE).