Tizenkét lelkes lóimádóval indult 1998-ban a Taszári Vitál Lovas Sport Club, mely tagja a Magyar Lovassport Szövetségnek és a Magyar Póni Klub Szövetségnek is. Az utóbbi a magasabb szintű lovasok szervezete ifjúsági és felnőtt kategóriában – ott díjugrató szakágban is neveznek a versenyzőik –, míg a másik szervezetnél elsősorban utánpótlás-nevelő és gyermekkategóriában versenyeznek a sportolók.

– A nyolcévestől egészen a negyvenéves korosztályig vannak versenyzőink, mellettük pedig járnak hozzánk szabad­időlovasok is, akik nem tartoznak bele egyik versenyrendszerbe sem – mondta Takács Péter, a lovasklub alapítója, aki egykoron versenyszerűen lovagolt.

1980-ban kezdte és egészen a kilencvenes évek végéig ült lóháton, míg nem egy baleset véget vetett a karrierjének. Sok szép eredményt ért el annak idején, területi bajnokságon felnőtt magyar bajnok és ifjúsági területi magyar bajnok lett, illetve területi csapatbajnokságot is nyert. Viszont nemcsak lovasok, hanem lovaik is értek el szép sikereket, egy akkori tenyészversenyen a fiatal ló kategóriában a hétéves lovak között született országos szintű eredmény, valamint 2009-ben Isti nevű lovuk a fiatal lovak világbajnokságán és a következő évben a felnőtt Európa-bajnokságon is a legjobb magyar lóként szerepelt.

– Már a balesetem előtt is foglalkoztam edzősködéssel és menedzserkedéssel, aztán szép folyamatosan kerestek meg a szülők a gyerekeikkel, hogy szeretnék, ha foglalkoznék velük, így értük el azt a létszámot, ahol jelenleg is tartunk – hangsúlyozta. – Azért is hoztuk létre a klubot, hogy a saját egyesületi színünkben érjük el a jobbnál jobb eredményeket.

Az edzésekre Taszáron az iskola után érkeznek a lovasok, előre megbeszélt időbeosztás szerint, ám mielőtt elkezdenének gyakorolni, kapnak munkavédelmi oktatást és szigorúan edzői felügyelet mellett, illetve a megfelelő eszközök beszerzésével lehet csak lóra ülni. A kezdők eleinte futószáron kezdenek, a későbbiekben akik már szabadon tudnak lovagolni és már elég képzettek, ők ötcsoportos, csoportos vagy akár egyéni edzéslehetőséggel is élhetnek. Az egyesület bértartással is foglalkozik, vannak úgynevezett bérlovasok, akik az edző lovain gyakorolnak, míg a komolyabb szintű versenyzőik a nagy értékű saját lovaikon edzenek.

– Nappal kint vannak az állatok a szabad karámban, amikor megérkeznek a gyerekek, edzői felügyelettel, rendbe teszik, leápolják őket, felhelyezik rájuk a felszereléseket és utána kezdődik csak az edzés – ismertette a lovasedző. – A tréning végeztével leszerelik a lovakat, ugyanúgy megtisztítják őket és visszavezetik őket a boxba.

Az egyesület jól felszerelt, így neves versenyeket is rendezett. Póniklubost, regionális versenyt, megyei bajnokságot és díjugratást több éven keresztül, a lovaspályájuk mellett volt melegítőpályájuk, zsűritornyuk, minden olyan eszközzel, infrastruktúrával rendelkeztek, mely a versenyszervezéshez kell. Viszont két-három éve már nem hirdetnek megméretéseket a költségek miatt.

A Taszári LSC sok kiemelkedő eredményt ért el az évek során. Kacsó Csenge, az Országos Championátus serdülő kategóriát nyerte meg, megyei bajnokságokban kezdő lovasként Bakó Dorottya szerepel nagyon magabiztosan, s a póniklubos országos bajnokságon ezüstéremmel zárt haladó kategóriában. Bronz­érmes lett a kezdő díjugratók között Takács Lujza és jó eredménnyel tért haza felnőtt kategóriában Kiss Szabolcs, ifiben pedig Pénzes Adél. A megyei ugrató ifjúsági bajnokságban Tóth Dorina egy harmadik hellyel zárt. 2020-ban Takács Lili nyert országos GP-bajnokságot.

– Az országos díjugrató versenyeken is minden évben van egy-egy kiugró eredményünk, mely nagyon komoly elismerésre ad okot, a póniklubos országos és regionális bajnokságokon is folyamatosan a legjobbak között vagyunk díjugratásban – emelte ki. – A megyei bajnokságokban, amelyik kategóriában elindultunk, mindenhol szereztünk értékes helyezéseket.

– 2022-ben is ezekben a versenyrendszerekben kívánunk részt venni és bízunk benne, hogy hasonló eredményeket érünk el – mondta zárszóként Takács Péter.

Fotó: MW