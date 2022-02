Mindent figyelembe sorozatban a harmadik idegenbeli fellépés vár a Kaposvári Rákóczi FC együttesére, amely ezúttal a Kelen SC otthonában lép pályára. A tavasz remekül indult a somogyi zöld-fehérek számára, hiszen Mayer Milán, illetve Pintér Norbert találatival elhozták a három pontot a Gyirmót II. otthonából. A kaposváriak ezúttal is hasonlóra készülnek, amihez az kell, hogy ugyanolyan fegyelmezetten futballozzanak, s higgyenek abban, hogy tudnak győzni. A gyirmóti összecsapáson ugyanis még a vezetés, illetve a hazaiak piros lapja után is sokszor kapkodva, idegesen játszottak, ami persze több alkalommal hibát is szült.

Nagy pozitívum, hogy az első meccsen nyerni tudtunk, ráadásul idegenben, ami nem volt jellemző a csapatra az őszi szezonban – fogalmazott Mayer Milán, a Kaposvári Rákóczi FC játékosa. – Ezt szeretnénk meglovagolni, így nyerni megyünk Budapestre. Fontosak számunkra a győzelmek itt a tavasz elején, hogy ezáltal még több pozitív energiát kapjunk. Emiatt is voltunk idegesebbek a kelleténél az első bajnokin, hiszen ez talán még fontosabb volt, mint a többi, mivel a jó rajt mindig erőt ad. A mérkőzés végig nekünk állt, bár a kiállítás túlságosan megnyugtatott bennünket, emiatt a második félidőben elkövettünk néhány hibát is. Ezeket átbeszéltük a héten, ami jó hangulatban telt a győzelmünk okán.

Az újonc Kelen SC kifejezetten rosszul kezdte a bajnokság tavaszi felét, hiszen Harmati Tamás csapata kikapott a sereghajtó Andráshida otthonában. Az elvesztett három pontot pedig biztos, hogy vissza akarják valahogy szerezni a fővárosiak.

– Az őszi találkozó alapján pozitív benyomásaim vannak a Kelenről, egy focizni akaró, letámadó, agresszív, fiatalos, lendületes csapat – tette hozzá Mayer Milán. – Otthon is ezt várom tőlük. Mi szeretnénk az eltervezett dolgainkat megvalósítani, melyek alapján megnyerjük majd a mérkőzést.

A két együttes őszi összecsapása egy-egyes döntetlennel zárult.