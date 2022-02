A bal oldali védőként bevethető Böndi Ádám számára nem ismeretlen a kaposvári közeg, ugyanis ifista korábban megfordult a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémián is.

– Egy Bozsik-torna után kerestek meg a kaposvári akadémiától, s elfogadtam az ajánlatukat, ezt követően pedig úgy döntöttem, hogy Újpestre igazolok – emlékezett vissza karrierje kezdeti időszakára Böndi Ádám. – Először az UTE-ban játszottam, majd áthívtak az Újpest FC-be. Ott játszottam először bal oldali védőt. Szerettem volna profi szerződést kötni, így Szlovákiába igazoltam, majd ezután jött a komáromi időszak.

A jelenleg 21 éves Böndi Ádám karrierje Nagyatádról indult, majd a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémián folytatódott. A védő három kaposvári év után az Újpesti TE korosztályos csapataiban folytatta pályafutását. Ezt követően az Újpest FC játékosa lett, ahol stabil, meghatározó tagjává vált a lila-fehérek második csapatának, amely előbb a megye egyben, majd az NB III.-ban volt érdekelt. A védő a tavaszt a Boszik Péter irányította, ugyancsak NB III. Nyugati csoportjában szereplő Komáromban töltötte, ahol 11 alkalommal kezdőként, míg hatszor csereként lépett pályára a tavaszi szezon során, s egy gól is fűződik a nevéhez.

– Már korábban, a nyári átigazolási időszakban is szóba került, hogy Rákóczihoz igazolok, de csak most jött el erre az idő – fogalmazott Böndi Ádám. – Már akkor is szimpatikus volt a csapat, s tudtam, hogy mi vár itt rám, hiszen játszottam korábban Kaposváron. Az egyéni célom a következő időszakra, hogy a legjobbat tudjam nyújtani, mivel szeretnék a következő szezonban is itt futballozni.

A kaposváriak másik új szerzeménye a szerb-magyar kettő állampolgárságú Stefan Vladul. A jelenleg 27 esztendős támadó a vajdasági Pancevo városában született, majd 2016-ban igazolt először Magyarországra, a Tiszakécske csapatához. Ezt követően Kecskeméten, majd Dabason futballozott, míg a jelenlegei szezon őszi felében az NB III. Keleti csoportját vezető Kazincbarcika csapatát erősítette. A borsodiaknál 19 bajnokin jutott szóhoz, s négy gólt szerzett.

– Az OFK Belgrádban utánpótlásában nevelkedtem, majd a több szerb harmadosztályú csapatban játszottam, mielőtt Magyarországra igazoltam – elevenítette fel pályafutásának kezdetét Stefan Vladul. – A Tiszakécskével, majd a Kecskeméttel is bajnoki címet és feljutást ünnepelhettem, utóbbi csapatban pedig két alkalommal is házi gólkirály lettem. Ezt követően másfél évig játszottam Dabason, ahol szintén én zártam a házi góllövőlista élén. Az legutóbbi fél évet Kazincbarcikán töltöttem. Ezt nem érzem annyira sikeres időszaknak, mivel több játéklehetőségre vágytam, ezért közös megegyezéssel távoztam a klubtól. Bízom abban, hogy Kaposváron megtalálom a számításaimat és megmutathatom az igazi arcomat. Szeretném minél több góllal segíteni a csapatot. Egyelőre nagyon jól érzem magam, remek a társaság, jó a hangulat és a vezetőség is jó munkát végez.