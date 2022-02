Ahogy közeledik az alapszakasz vége, egyre nagyobb jelentőséggel bír valamennyi mérkőzés. Komoly téttel bírt a kaposváriak székesfehérvári vendégjátéka is. A hazaiak a legjobb öt közé pályáznak, így nem hibázhattak otthonukban. A somogyiak a rájátszás elérését tűzték ki célul, erre pedig meg is van az esély. Nikola Lazics vezetőedző alakulata Hendlein Rolandot és Quincy Diggs-et nélkülözve is szeretett volna szoros meccset játszani.

A kaposváriakat a hétköznap ellenére sokan kísérték el a találkozóra, melyen ismét kezdőként lépett pályára az Albában a somogyiak egykori játékosa Vojvoda Dávid. Ugyancsak volt csapata ellen kezdett Csorvási Milán is. Jobban rajtolt az Alba, de Martin is hamar megszerezte az első pontokat a vendégeknek, T. J. Price pedig egyenlített. Nem tudta leszakítani riválisát a hazai alakulat, T. J. Price és Hilliard tripláival pedig a vezetést is átvették a kaposváriak. Az ötödik perceben már időt kért Matthias Zollner vezetőedző, de az ekkor remekül védekező és pontosan dobó vendégek a negyed végéig megtartották az előnyüket.

A folytatásban aztán a felállást változtató Alba akarata érvényesült és 29–29-nél már Nikola Lazicsnak kellett időkéréssel megszakíttatni a játékot. Fakuade vezérletével más sebességi fokozatban kosárlabdázott az Alba, amely a vezetést is átvette. Vojvoda triplája és Davis ziccere újabb időkérést kényszerített ki a somogyi oldalon. A félidő végéig Vojvoda és Pongó távoli találataira T. J. Price büntetője és Hilliard utolsó pillanatban szerzett ziccere jött válaszul.

A nagyszünetet követően sem hagyta magát leszakítani a lelkes szurkolói által támogatott kaposvári együttes Ford révén egyenlített 55–55-re, majd Hilliard szólója után a vezetést is átvette. A 28. percben Ford esett nagyot a palánk alatt, a játékvezetők visszanézték a szituációt videóról és sportszerűtlen hibának minősítették az ellene elkövetett szabálytalanságot. Martint nem tudták fékezni a fehérváriak, de Stark, Szabó és Vojvoda találataival már újra a fehérváriak tartottak előrébb. A negyedik negyedben Bogdán ellen ítéltek sportszerűtlen hibát, Pongó pedig hiba nélkül büntetőzött. A legjobbkor jött Krnjajszki triplája, de Vojvoda kétszer is betalált a távolról a túloldalon.

Négypontos kaposvári hátránnyal kezdődött az utolsó három perc, Hilliard és Krnjajszki pedig hamar egyenlített 84–84-nél. Vojvodában mindig bízhattak társai, gyakorlatilag egymaga felelt az Alba pontjaiért. Az utolsó percben T. J Price triplájára Stark távolija volt a válasz, aki két büntetővel bebiztosította csapata győzelmét.

Alba Fehérvár–Kaposvári KK 96–92 (22–27, 27–18, 17–25, 30–22)

Székesfehérvár, Alba Regia Sportcsarnok, 700 néző. Vezette: Győrffy P. A., Csabai-Kaskötő B., Török R.

Alba Fehérvár: Pongó M. (13/9), Vojvoda (24/15), Takács M. (2), Fakuade (19/3), Omenaka (-). Csere: Davis (9), Lukács (-), Szabó Zs. (5/3), Stark (20/3), Balsay (4/3), Smith (-). Vezetőedző: Matthias Zollner. Edző: Jandro Zubillaga.

Kaposvári KK: Hilliard (26/12), T. J. Price (20/9), Plézer (3), Csorvási (-), Martin (18). Csere: Krnjajszki (5/3), Puska (-), X. Ford (16/3), Bogdán (4). Vezetőedző: Nikola Lazics. Edző: Szőke Balázs, Filipovics Gordan.

Az eredmény alakulása: 3. perc: 3–3, 7. perc: 12–18, 12. perc: 27–29, 17. perc: 36–36, 24. perc: 55–51, 28. perc: 62–62, 33. perc: 71–73, 37. perc: 84–80. Kipontozódott: Pongó (a 35. percben). Jók: Vojvoda, Pongó, Fakuade, Stark, illetve Hilliard, Martin, T. J. Price.