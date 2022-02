Virovecz Richárd a triatlonon keresztül ismerkedett meg az úszással. Barcson az általános iskola első osztályában kezdte a barátai ösztönzésére, és annyira megszerette, hogy végül huszonhat éves koráig űzte a sportágat.

– Akkoriban még nem volt fedett uszoda, így a hidegebb időkben inkább a duatlon részére koncentráltunk, mely a futásból és biciklizésből állt – emlékezett vissza. – Amikor jött a nyár, kinyitott a strand, akkor intenzív úszásba kezdtünk.

Az egyetemi évei alatt a triatlon hosszútávú bajnokságon állhatott kétszer is a dobogóra, illetve csapat-, valamint egyéni bajnoki címeket is szerzett a diákolimpián. 2011-ben teljesítette utoljára Nagyatádon az Ironmant, s 2014-ben még elindult a féltávon.

– Az életem nagy részét a triatlon tette ki, de ahogy idősödtem, már inkább a munkára kellett fókuszálnom, így nem fért bele, hogy olyan szinten űzhessem, mint az egyetemi éveimben vagy azelőtt – mondta. – Lehet azért is lett az úszás a kedvenc sportom a három közül, mert nem tudtam folyamatosan vízbe ugrani a fedett uszoda hiánya miatt, és ezért alakulhatott úgy, hogy az úszóedzői pályát választottam.

Pécsen 2007-ben kezdte a testnevelő-edző alapszakot és 2011-ben le is diplomázott. 2010 tavaszán megszerezte az OKJ-s úszóedzői szakképesítését, majd a Testnevelési Egyetemen mesterszakon elvégezte az úszószakedzőit.

– Mindig azt gondoltam, hogy a triatlonban fogok majd edzősködni, de hát az élet úgy gondolta, maradjak inkább a kedvenc részsportágamnál – mosolyodott el. – 2009-ben vállaltam először edzői munkát még Barcson, és egészen 2013 nyaráig ott dolgoztam. Szeptemberben Dombóváron kezdtem el dolgozni, ahol négy évet töltöttem; 2017 augusztusa óta vagyok a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola úszó szakosztályának vezetőedzője.

A Kasi igazolt versenyzőinek száma jelenleg 60, de vannak az úszóelőkészítő és az úszásoktatás-csoportokban is fiatalok, körülbelül harmincan tanulják az alapokat.

Az elmúlt időszakban sok eredményre lehet büszke az egyesület. Halmai Petra magyar bajnok rövidpályán és nagy medencében is, illetve a tokiói olimpiára is kijutott. Kardos Dániel ott lehetett az Ifjúsági Európa-bajnokságon, és csupán egy hajszálon múlott, hogy nem tudott döntőt úszni. Marton Kitti életében először indult nyílt vízi versenyen, és részt vett az ifi Eb-n is, de a kisebb korosztályokban is számos csúcsot tartanak a versenyzőik.

– Egész sokrétű az a folyamat, melyen keresztülmentünk – fogalmazott a Kasi vezetőedzője. – A szakosztály vezetése olyan körülményeket biztosít, ami miatt a gyerekek – a vidéki egyesületek közül is – inkább Kaposvárra igazolnak, erre méltán büszkék lehetünk, valamint arra is, hogy egy nagyon jó edzői kollektívát sikerült kialakítani az évek során, melyben igazán nagy öröm dolgozni. Rengeteg fiatal tehetségünk van, akik egy-két év múlva nagy port kavarhatnak majd az úszósportban.

Az idei évük sűrű lesz, Kaposváron rendezik meg a négyfordulós Kaposvár Kupát, melynek az első etapja február ötödikén lesz, a második március ötödikén, és ennek a fő versenye, a magyar bajnokság április végén. Szintén a sportiskola rendezi nyáron az ifjúsági bajnokságot és azt remélik, nagy létszámmal tudnak részt venni Romániában az ifjúsági Európa-bajnokságon. Augusztus közepén nyílt vízi világbajnokság is lesz Portugáliában.

– A versenyzőim nagyon közel állnak hozzám, sok szép emléket, pillanatot tudhatunk magunkénak – hangsúlyozta az úszóedző. – Ilyen momentum, amikor Halmai Petra megnyerte az első magyar bajnoki címét, az nagyon nagy meglepetés volt. Tavaly a serdülő magyar bajnokságon több neves edző is odajött hozzám gratulálni, milyen fantasztikus évünk volt. Az is egy kedves emlék, amikor 2020-ban a sok nehézség után újra együtt tudtunk edzeni, és a versenyzők hatalmas örömmel ugrottak be a medencébe. Az ilyen pillanatokért is érdemes ezt csinálni...

Amióta ideérkezett, azóta minden évben túlszárnyalják az előző esztendőt. 2021-ben kilencedikek lettek a bajnoki versengésben, megduplázták az előző kiírásban szerzett pontjaik számát és több bajnoki címet is szereztek. Összességében 2021. remekül sikerült hazai és nemzetközi szinten is.

A Csiky Gergely Színházban adták át az év legjobb kaposvári férfi és női sportolóinak, illetve edzőinek a díjait; Virovecz Richárd év legjobb női sportolójának az edzője címet érdemelte ki.

– Már az is egy külön elismerés, hogy szerveztek ilyen rendezvényt – hangsúlyozta. – Ettől nem érzem magam többnek, inkább örülök, hogy elismerik a munkámat. Ez a harmadik év, hogy ezt a díjat én vehettem át, remélem lesznek még olyan versenyzőink, akik miatt ezekben az elismerésekben én, vagy esetleg a kollégáim részesülhetnek majd.

Hosszútávú terveik között szerepel, hogy olyan csapatot alakítsanak ki, mely felnőtt világversenyre készülhet, s jó úton haladnak e felé, hiszen az idén az ifjúsági világversenyekre éremesélyesként utaznak el. Meghatározó vidéki egyesület akarnak lenni és egy olyan infrastruktúrát és szakmai hátteret biztosítani a Dél-Dunántúlon, hogy a régióban meg lehessen valósítani mindenki álmát.

Fotó: L. R.