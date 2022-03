Az alapszakasz utolsó idegenbeli mérkőzését a szintén a legjobb nyolc közé kerülésért harcoló UVSE-Hunguest Hotels-Tungsram vendégeként vívta a Kaposvári VK, amely csak a pontszerzéssel tarthatta életben álmait. Ennek fényében próbáltak kevés hibával, a jó védekezésre koncentrálva játszani a felek. Az első negyedet – melyben Varga Bence találatával a KVK szerzett előnyt – sok kiállítás és szabálytalanság fűszerezte, ráadásul az UVSE fordítani is tudott a kissé álmosan kezdő somogyiak ellen. A második etapban ifj. Berta József centergóljával egalizált a Kaposvár, amely könnyedén fordíthatott is volna, de a kapufa nem a vendégeket támogatta, hiszen előbb Mijic Dávid majd ifjabb Berta József lövése is kipattant róla. Egy büntetővel azonban sikerült a kaposváriaknak újra átvenniük a vezetést, de a következő támadásnál nem bírták el a kettős emberhátrányt, így újra döntetlen állt az eredményjelzőn. Egy gyors gólváltást követően pedig Ekler Zsombor megúszásgólja újfent újpesti előnyt eredményezett. A fordulásra ez nem is változott, Bisztritsányi Dávid ugyanis két bravúrral őrizte az UVSE vezetését.

A harmadik negyedre sem lett örök barátja a kapufa a Kaposvárnak, ezúttal is ifjabb Berta József lökete vágódott ki. Kacper Langiewicz révén viszont újra összehozta az egyenlítést a KVK. Az UVSE fiataljai azonban nem adták könnyen magukat, így a somogyiaknak folyamatosan kapaszkodniuk kellett, hogy ne szakadjanak le ellenfelükről. Ehhez szükség volt Csoma Kristóf bravúrja is, hiszen a kapus kétgólos újpesti előnynél védte Ekler Zsombor ötméteresét. Egy perc múlva viszont elkezdett süllyedni a kaposvári hajó. Aleksa Petrovskit kiállították brutalitásért, aminek következtében négy percig emberhátrányban játszottak a vendégek, ráadásul a kiállításért járó ötméterest is értékesítette az UVSE, amely így háromgólos előnyre tett szert. Az utolsó negyed elején pedig négyre nőtt a hazaiak előnye, amire a vendégek csak egy újabb Berta-kapufával feleltek. A hátralévő időre hiába égtek magasabb fokon az emberhátrányban lévő kaposváriak csak az eredmény után tudtak rohanni, míg az UVSE higgadt játékkal menetelt a győzelem felé. A meccs végére kiegészülő KVK sem tudott már kozmetikázni az eredményen, így az UVSE végül magabiztos sikert aratott. Ezzel pedig szinte biztossá vált, hogy a somogyiak álma, mi szerint a legjobb nyolc között zárják az alapszakaszt szertefoszlott.

Surányi László: – Az UVSE magas szinten játszotta azt, amit tud, pedig a héten próbáltunk készülni a sokmozgásos vízilabdájukra. A mérkőzés elején nem tudtuk értékesíteni a helyzeteinket, az ellenfelünk így meccsben tartotta magát. Játékvezetői szempontból sem volt egy könnyű találkozó, a sok kiállítással. A vége felé egy-két játékosok elvesztette a fejét, ami még úgy sem megengedhető, hogy szezon vége van. Így nem lehet viselkedni, ezt büntetést von maga után.

Vincze Balázs: – Azt kaptuk a Kaposvártól, amire számítottunk: egy harcias, kemény játékot. Örülök, hogy az utánpótláskorú játékosaink is megértették, hogy a vízilabda jelen időszakában egy nagyon fizikális sport, ahol keményen kell küzdeni és emellett kell jó döntéseket hozni. Ezt sikerült megvalósítani, emellett Bisztritsányi Dávid személyében volt egy bástyánk hátul, aki kevés teret engedett az ellenfélnek.

UVSE-Hunguest Hotels-Tungsram–Kaposvári VK 15–10 (3–2, 3–3, 5–3, 4–2)

Budapest, Császár-Komjádi Uszoda, 70 néző. Vezette: Kollár Gy., Rubos K.

UVSE-Hunguest Hotels-Tungsram: Bisztritsányi – Eppel (1), Korbács (2), Csapó (1), Bencz (3), Szentesi, Korényi (3). Csere: Korom (kapus), Ionescu, Belényesi (2), Seeler, Ekler (2), Barics, Vámosi B. (1). Vezetőedző: Vincze Balázs.

Kaposvári VK: Csoma – ifj. Berta J. (3), Langiewicz (1), Juhász-Szelei (1), Vindisch, Varga B. (1), Dobos D. (2). Csere: Szilágyi (kapus), Vörös, Petrovski, Jajcinovic, Palatinus, Mijic (1), Horváth Á. (1). Vezetőedző: Surányi László.

Gól emberelőnyből: 13/8, illetve 17/2.

Gól kettős emberelőnyből: 1/1, illetve 1/1.

Gól ötméteresből: 3/2, illetve 1/1.

Kiállítva, brutalitásért: Petrovski (24. p.).

Kiállítva, végleg cserével: Eppel (31. p.), illetve Horváth Á. (31. p.).

Kipontozódott: Csapó (29. p.), Seeler (31. p.), illetve Varga B. (22. p.).