Négy év után játszik újra Uros Bregar edzővel Magyar Kupa négyes döntőt a Siófok, legutóbb Lars Rasmussen irányításával – Suchal, Böhmével és Jeziccel - nagyot mentek, hisz az elődöntőben csak büntetőkkel kaptak ki az Érdől 5500 néző előtt a Papp László Sportarénában, majd másnap a harmadik helyért lejátszott találkozón is megrángatták az oroszlán bajszát, pontosabban a Fradiét, a félidőben hárommal vezettek, végül szorosnak mondható négygólos verség lett a vége (25-21) 6000 néző előtt! Remélhetőleg ez a mostani májusi esemény is tartogat hasonló kellemes meglepetéseket a somogyiak számára az MVM Dome-ban.

Uros Bregar edzővel minden estre nagyon beindultak a balatoniak, hisz tizenegy mérkőzésen irányította a Jezicéket, akik ezeket kilenc sikert arattak, csak a DVSC és Győr tudta legyőzni őket, de az előbbi ellen is győzelmi esélyük volt! Most pedig Budaörsön kell(ene) folytatni ezt a remek sorozatot, ami nem lesz könnyű, egyrészt az újonc nehéz ellenfél, még akkor is, ha ötmeccses nyeretlenségi szériában van, másrészt ők tizenöt napja erre a bajnokira készülnek, míg a balatoniaknak - a Vác elleni kupameccset követően - három maradt!

Újonc létére produkált néhány meglepetést a korábbi siófokiakkal, Szabadfival, Agbabával, Schneiderrel, illetve a Balatonboglárról igazolt Mlinkóval felálló Budaörs, mely tíz ponttal áll, négyre a kieső helyen álló Vasastól! Nyertek például a nyitó fordulóban az MTK otthonában (24-23), aztán Siófokon is (29-24)! Jezic piros lapjáig előnyben voltak a házigazdák (14-13), ám ekkor megfordult a meccs és néggyel elléptek a vendégek (14-18), akik magabiztos sikert arattak. Hasonlóan nagy skalp a Mosonmagyaróvár hazai legyőzése (35-31) idén januárban, ám azóta csak egy MTK elleni, otthoni ikszet (28-28) tudnak felmutatni. Nagy kérdés, milyen formában térnek vissza tizenöt nap után...

Az előzetesek alapján nem lesz könnyű találkozó, ha azonban a megszokott mentalitással és minőségi védekezéssel rukkolnak elő Uros Bregar tanítványai, akkor nagyon fontos két pontot szerezhetnek az újonc otthonában.