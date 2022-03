A bajnokság hajrájához érve még mindig megvan az esély a Kaposvári VK számára, hogy elérje a szezon elején kitűzött célt, azaz a legjobb nyolc között zárja az alapszakasz küzdelmeit. Surányi László tanítványai három fordulóval a vége előtt a kilencedik helyen állnak. Az Eger, amely annak köszönhetően, hogy két fordulóval ezelőtt legyőzte a Kaposvárt, csupán egy ponttal vezet a somogyiak előtt, akiknek így már arra is kell figyelniük, hogy mit játszanak a riválisok. Elsősorban azonban magukra kell koncentrálniuk, s arra, hogy otthon tartsák a három pontot a PannErgy-MVLC-Miskolc ellen.

– Megnehezítettük a dolgunkat a legjobb nyolcba kerülésért, hiszen elrontottuk az Eger és a Honvéd elleni meccseket is – fogalmazott Mijic Dávid, a Kaposvári VK játékosa. – Bár a nehezebb utat választottuk, de még mindig van lehetőségünk elérni a célunkat, amiért mindent meg is teszünk.

A Miskolc a tizenegyedik helyről érkezik a somogyi megyeszékhelyre. A borsodiak jobbára hazai környezetben gyűjtögetik a pontjaikat, idegenben legutóbb januárban nyertek, amikor is Szegedet verték. Lebecsülni azonban nem szabad őket, hiszen a Ferencvárostól is csupán egy ponttal kaptak ki.

– A Miskolc egy jó csapat, remek centerrel és sok jó fiatal játékossal – tette hozzá Mijic Dávid. – Nehéz mérkőzésre számítok és arra, hogy megszerezzük a három pontot. Bízom abban, hogy sokan szurkolók is segítenek minket ebben.

A két együttes legutóbbi találkozója igen parázs csatát hozott. Az utolsó negyedig ugyanis úgy tűnt, hogy a Miskolc otthon tartja a pontokat, hiszen négy góllal is vezetett. Ekkor azonban megrázták magukat Kacper Langiewiczék, akik végül egy pontot elcsíptek. Ez most azonban kevés lenne a célok eléréséhez, de egy esetleges sikerrel tovább élne a remény. A győzelemhez a szurkolók is hozzátehetik a magukét, ugyanis a klub vezetősége a szombaton délután 16 órakor kezdődő összecsapásra is ingyenesen engedi be a lelátóra a nézőket.