Nem megy a Győrnek tavasszal, az eddigi nyolc forduló alatt mindössze öt pontot gyűjtöttek, melynél kevesebbet egy klub sem. Ráadásul a nyolcból ötön be sem találtak az ellenfeleknek, a nyolc rúgott góljuk fele egy mérkőzésen, a Csákvár ellen megnyerten (4-3) született… A Siófokon is megfordult Kiss Mátét ki kell emelni, a Sori elleni találta egy pontot ért és az említett Csákvár elleni bajnokit is ő döntötte el. A pontrúgásaira nagyon kell figyelniük Jagodicséknak. A csapat házi gólkirálya azonban nem Kiss, hanem – az ötgólos Újpestről érkezett Bacsa Patrikot megelőzve - a Pécsről szerződtetett Óvári, hattal, aki azonban a legutóbbi tizenhárom meccsén nem talált be.

A siófokiak esélyeit növeli a gyenge tavaszi szereplés mellett, az is, hogy a kisalföldi azon három – Soroksár és a III. Kerület mellett – klub egyike, amelyek vendégként több pont pontot gyűjtött, mint saját közönsége előtt! A ETO Stadionban tizenhat jött össze, azon kívül pedig huszonegy, az utóbbi a negyedik legtöbb idegenben!

Klausz László együttese ellen mindezek ellenére sem lesz könnyű dolga a somogyiaknak, mert előbbiek a Mol Fehérvár FC ellen is megmutatták, igenis képesek remek teljesítményre! A Magyar Kupa hatodik körében hátrányból fordítva nyertek Kiss Máté és Farkas találataival élvonalbeli ellenfelükkel szemben (2-1) és jutottak egyetlen másodosztályú klubként az elődöntőben, ahol ellenfelük a bajnok Ferencváros lesz. Nem csak emiatt kerültek a „címlapokra”, hanem amiatt is, hogy a leggazdagabb felvidéki magyarként ismert Világi Oszkár lett februárban az ETO új tulajdonosa, aki a dunaszerdahelyi klubnál is hasonló pozíciót tölt be. A cél egyértelmű; az élvonalba kell jutni a jövőben! A jelenben azonban - talán nem túlzás - a balatoniak inkább a meccs esélyesei, akik remélhetőleg Győrben is igazolják, miért állnak a hatodik helyen, hét pontra a dobogótól