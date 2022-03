Nagy versenyfutás a negyedik pozícióért a Vác, MTE, Siófok hármas között és utóbbi - a váci siker után – újabb nagy lépést tehet ennek megszerzése felé! A trióból jelenleg a Vác áll a legjobban, de talán nem túlzás, nekik van a legnehezebb dolguk a folytatásban, ami tovább növeli ennek a bajnokinak a jelentőségét.

Uros Bregar tanítványai várhatják nyugodtabban a rangadót, hisz remek formában vannak; mióta a szlovén tréner átvette az együttest tizenhárom tétmérkőzésükből tizenegyet megnyertek, most ötmeccses győzelmi szériában fogadják az óváriakat.

Az esélyeiket növeli, hogy saját közönségük előtt játszhatnak, szurkolóik pedig már sok nehézségen átsegítették őket! Szólni kell arról a bizonyítási vágyról is, ami vélhetően nagyon erősen dolgozik a játékosokban azok után, hogy idegenben negyvennyolcat kapva tizenkilenc gólos (!) kiütéses vereséget szenvedtek. Akik akkor pályán voltak azok bizonyosan tavaly október huszonkilencedike óta csak erre a napra várnak. - Az elmúlt hetekben jó formát mutattunk, de ez nem szabad, hogy túlságosan bizakodóvá tegyen minket, úgy gondolom, hogy talán mindig az Óvár ennek a találkozónak az esélyese – mondta a klub honlapján Uros Bregar edző.

Nem bízhatják el magukat az kétségtelen, kemény, munkás harminc perc lesz az biztos, de azért meglepetés lenne, ha a – korábbi siófokiakkal, Tóth Gabriellával, Szemereyvel, illetve a válogatott Tóth Eszterrel felálló - kisalföldiek nyerni tudnának élvonalbeli bajnokin a Balaton partján, amire még nem volt példa! Idegenben ráadásul nem éppen félelmet keltő eredmény tőlük a szezon eddigi kilenc bajnokiján begyűjtött kilenc pont. Kikaptak Budaörsön, Kisvárdán, Fehérváron és ikszeltek az MTK otthonában is, a Siófok hazai pályán az említetteknél jóval nagyobb falat.

Az óváriak legutóbb otthon kaptak ki nyolccal a Debrecentől (23-31), azt megelőzősen pedig eggyel nyertek Dunaújvárosban (30-29). A közös mindkettőben, hogy a második félidőkben jelentősen visszaestek; a DVSC ellen nyolccal (!), Újvárosban öttel (11-16) bukták el ezt a harminc percet. – Ennek az okát ismerjük, nagyon régóta nem tudunk teljes értékű edzésmunkát végezni – mondta Gyurka János, az újvárosi siker után. Úgy tűnik nem sokat javult a helyzet, amiről beszélt is a szakvezető a felvezetőben. – Nehéz találkozóra készültünk fel ezen a héten, sajnos nem a legjobb előjelekkel – nyilatkozta. – Hosszú ideje már, hogy nem tudunk úgy készülni, edzeni, ahogy kellene és most még sérülések is nehezítik a dolgunkat, így most sem lesz teljes a keretünk.

A tréner csapta második félidei visszaeséseiről is beszélt. – A mérkőzéseken belüli hullámzásokat, a gyengébbre sikerült második félidőket meg kell szüntetnünk – tette hozzá. – Nagy terhet nem akarunk a játékosok vállára tenni, de tudjuk, hogy olyan eredményre lesz szükségünk Siófokon, amely a céljainknak megfelelő helyzetben tart bennünket az élmezőnyben.



Az utolsó hét forduló menetrendje



Nagy hajra várható a Vác, MTE, Siófok trió közt a negyedik helyért, főként, ha utóbbiak legyőzik az óvárikat. A Vácnak van egy elmaradt bajnokija a Fradival, ami nem szerepel a hátralévő meccsek listáján.

Vác: Győr (i), Kisvárda (i), Szombathely (i), Budaörs (i), Alba (o), MTE (o), FTC (i).

MTE: Vasas (o), Győr (i), Kisvárda (o), Szombathely (i), Budaörs (o), Vác (i), Alba (o).

SKC: FTC (i), Érd (o), MTK (i), DKKA (o), DVSC (i), Alba (i), Vasas (o).