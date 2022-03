– Nagyon jó, amikor egy rendezvényt már nem elkezdeni, hanem folytatni kell – mondta az esemény sajtótájékoztatóján csütörtökön Gombos Péter, általános campusfőigazgató-helyettes. – S nagy öröm, amikor egy olyan rendezvényt kell továbbvinni, ami sikeres volt. – Amikor belevágtunk, még nem voltunk benne biztosak, hogy ez egy sokáig tartó dolog lesz, most már azonban az lenne a furcsa, ha nem folytatnánk. Az előző két esztendő a vírushelyzet miatt kimaradt, de már akkor is tudtuk, amint lesz rá lehetőség, folytatjuk a programot.

Gombos Péter hozzátette, a MATE versenysportolói rendre jól szerepelnek az országos egyetemi bajnokságokon, s vannak válogatott élsportolóik. – De legalább ennyire fontos a tömegsport is – hangsúlyozta. – Van az egyetemnek egy komoly ösztöndíjprogramja is, s ez is jól bizonyítja, a campus vezetése mindig fontosnak tartotta a sportot. Szeretnénk a várost és az egyetemet közelebb hozni egymáshoz, s erre is jó lehetőség a cross run.

Mely része az Egészséges Kaposvár 2030 sorozatnak és komoly társadalmi szerepvállalás a kaposvári campus részéről.

– Csak azt tudjuk garantálni, mindenki nyakig sáros lesz és azt, mindenki jól érzi majd magát – fogalmazott Szerb György versenyigazgató. – Amikor elindítottuk a versenyt, az volt a célunk, hogy bevonzzuk a fiatalokat, s ez nagyon jól sikerült. Egy olyan fiatalos megméretést szerettünk volna csinálni, mely az egész országot megmozgatja. Számítunk tehát mindenkire, aki szeretne május elsején egy feledhetetlen napot magának, így a négyévesektől egészen hatvanévesekig mindenkit hívunk a nagy próbára, emellett csütörtökön az összes magyar egyetemre is eljutott a felhívásunk. Azt, hogy népszerű a megméretés, jól bizonyítja, hogy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetségnek a leglátogatottabb versenye volt a miénk. Az idén is lesz újítás, a sár ugyan marad, de a nyomvonal változik. A nevezés a mai nappal megnyílt, a cross runra maximum 700, a dog crossra pedig 150 jelentkezést tudunk elfogadni.

Az esemény szervezésében a MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred a legfőbb partnerük. A pontos versenykiírás a crossrun.hu oldalon található. Molnár G.