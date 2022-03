Remek őszt produkált a NEKA, legyőzte az Egert, a Dabast, ám mikor a Tatabányát is, arra már azért sokan felkapták a fejüket. Meg kell persze jegyezni, az előtte lévő öt meccsen mindössze öt pont jött össze a kék–fehéreknek, ami persze semmit nem von le az akadémisták érdemeiből, akik ekkor hat fordulót követően hat ponttal álltak, a Tigrisek pedig öttel! Azóta minden megváltozott, hisz az eltelt tizenegy forduló alatt a Tatabánya tizenöt, a bogláriak pedig hét pontot gyűjtöttek. Az újoncnak persze nem a kékekkel kell versenyeznie, ám kétség kívül somogyiként remek érzés volt ránézni a tabellára októberben. A boglári vereség után edzőt is váltott a Tatabánya, Vladan Matics helyett érkezett Dragan Djukics, aki sikerrel debütált Csurgón és vele már hatodik az együttes, mely ha most, hazai pályán legyőzi Delyéket, akkor pontszámban beéri a negyedik Ferencvárost!

Az új trénerrel helyre állt a rend, ám azért becsúszott egy kecskeméti bajnoki vereség (24–25) és legutóbb a "kis" Veszprém otthonában buktak Magyar Kupa-negyeddöntőt harmincnyolc gólt kapva (32–38), pedig bejuthattak volna a sorozat négyes döntőjébe. Hogy nincsenek ott, az mindenképp csalódás! Ez a két kisiklás azonban idegenben volt, ám most hazai pályán játszanak a bogláriakkal, ahol ötmeccses győzelmi szériában vannak, utoljára a "nagy" Veszprém nyert az újonnan épült, hangzatos nevű, 6200 férőhelyes Multifunkciós Csarnokban. Bajnokin a Gyöngyös (39–35), az Eger (32–27), a Dabas (32–26), egy EHF Kupa mérkőzésen az AEK Athén (25–24) és az Eurofarm Pelister (25–21) távozott vesztesen Tatabányáról.

Miközben ellenfelük menetel a negyedik hely felé, a bogláriak lejtmenetbe kapcsoltak, hisz tavaly december óta nem nyertek bajnoki mérkőzést. Kilenc meccses nyeretlenségi szériában voltak, amikor sikerült a Ligakupában győzelmet aratniuk a Dabas felett, ezzel bejutni a sorozat elődöntőjébe, ahol a Gyöngyös lesz az ellenfelük. Hosszú ideje nem érezték a siker ízért, talán ez némileg lendít az együttesen, melynek vérmes reményei nem lehetnek így sem Tatabányán.

– Nagyon nehezen indult ez a tavasz számunkra, attól függetlenül, hogy Egerben pontot tudtunk szerezni, nem nagyon jöttek a sikerek – nyilatkozta a klub honlapján Aleksza Tamás, a NEKA kapusa. – A Dabas elleni sikernek köszönhetően bejutottunk a Ligakupa négy közé, ez dobhat a csapat önbizalmán. Az akaratot, a küzdést kell átvinnünk erre a meccsre is, ez lehet a kulcs egy jó eredmény eléréséhez. Nagyon gyors csapat, meg kell állítanunk, hogy ne tudjanak gyorsan ránk jönni.

Nem lesz könnyű dolga az akadémistáknak, akiknek persze nem Tatabányán kell az első idei bajnoki sikerüket megszerezni, ám remélhetőleg azért örülhetnek még két pontnak május végéig Papp Tamásék.