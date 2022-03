Kellemetlen emlékeket kellett felidézniük a Kaposvári Rákóczi FC labdarúgóinak a héten, amikor is a vasárnapi, Balatonfüredi FC elleni bajnokira készültek. Az őszi mérkőzésen ugyanis ziccerek tömkelegét puskázták el, s ahogy az lenni szokott a közhely, mi szerint a kimaradt helyzetek megbosszulják magukat ezúttal is lecsapott. A Balatonfüred ugyanis egy szürreális találattal büntetett: Farkas Dániel a saját térfelén szerzett labdát, végigszlalomozott a három védő között, majd a kapufa segítségével az utolsó percben eldöntötte a három pont sorsát. Az őszihez képest azonban már egy sokkal jobb állapotban lévő Rákóczival kell majd felvennie a versenyt a Balatonfürednek, amely minden bizonnyal foggal-körömmel küzd majd a pontokért. A balatoniak ugyanis bár a jó tavaszi eredménysoruknak köszönhetően jelenleg nem állnak kieső helyen, de nem szakadtak még el a kiesőzónától, hiszen csak három ponttal vezetnek a 17. helyezett Komárom előtt. Borgulya István tanítványai a tavaszi szezonban már többször felhívták magukra a figyelmet, hiszen győzni tudtak Sopronban, majd a Pápát is megverték, a legutóbbi fordulóban pedig gólfesztivált rendeztek, ugyanis nyolc-nullás sikert arattak az Andráshida felett. Ezzel viszont lehet, hogy egy időre ellőtték az összes puskaporukat.

– Nem számítok könnyű mérkőzésre, de hazai pályán akárki az ellenfél nekünk győzelemre kell játszanunk és meg kell szereznünk a három pontot – mondta Grabarics Máté, a Kaposvári Rákóczi FC középpályása, aki az elmúlt meccsen gólpasszal, míg az azt megelőzőn góllal segítette a Kaposvárt.

– Az önbizalmamnak a gól és gólpassz is nagyon jót tett, örülök, hogy utóbbival győzelemhez tudtam segíteni a csapatot, azt pedig sajnálom, hogy a Pápa ellen nem ért legalább egy pontot a gólom – tette hozzá Grabarics Máté. – Bízom abban, hogy a jövőben minél többször tudok góllal, vagy éppen gólpasszal hozzájárulni a sikerhez. Tatabányán ráléptünk a győztes útra, remélem, hogy sokáig nem térünk le róla.