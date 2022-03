Fantasztikus játékkal nyert a NEKA listavezető csapata a női NB I./B-s bajnokság Nyugati csoportjában, a somogyiak Kozármisleny­ben arattak fölényes győzelmet. Az alapszakasz utolsó fordulójában két felsőházba jutott csapat találkozott egymással, és a továbbvihető két pontért csatázott. A várt nagy küzdelem elmaradt, hiszen a boglári lányok az első pillanattól magukhoz vették az irányítást, a remek védekezésnek köszönhetően ellenfelünk mindössze hét gólt lőtt az első félidőben. A folytatásban egyre növelték az előnyüket, s már 14 góllal is vezettek, s végül magabiztos sikert arattak. A NEKA 14 pontot visz magával a felsőházi küzdelmekbe, és március 12-én kezd az Algyő ellen idegenben.

A Csurgói NKC hazai pályán győzte le a Szombathelyi KKA U19-es csapatát, és az alsóházban folytathatja a szereplését.

Kozármisleny SE– NEKA 16–28 (7–15)

Kozármisleny, 150 néző. V.: Kovács-Sebők S., Réti R.

Kozármisleny SE: Wichmann, Vig, Tóth I. (kapusok) – Grénus, Schaffer 2, Markovics, Brettner 3, Szemmelrock 3, Hornyák 2, Varga N. 2, Halász, Lengyel 1, Leitner 1, Scheffer 1, Tobak 1, Bánhidi B. Vezetőedző: Kovács Tamás. NEKA: Zaj K., Lakatos R., Németh K. (kapusok) – Varga E. 3, Csíkos L. 5, Juhász K. 2, Kellermann D. 4, Csata P. 3, Szabó A. 2, Mlinkó Zs. 3, Horváth P. 3, Pálmai L. 1, Nagy N., Kovalcsik B., Szabó L. 1, Vártok T. 1 Vezetőedzők: Bohus Beáta, Siti Bea.

Hétméteresek: 2/1, illetve 3/3. Kiállítások: 6, illetve 6 perc.

Bohus Beáta: – Nem várt nagyarányú győzelmet arattunk. Kiváló védekezéshez jó kapusteljesítmény társult, ki kell emelni a csapat hozzáállását és fegyelmezett játékát.

Csurgói NKC–Szombathelyi KKA U19 30–26 (17–14)

Csurgó, Sótonyi László Sportcsarnok, 100 néző. V.: Bacs J., Váltó Á.

Csurgói NKC: Pusztai P., Németh Zs. (kapusok) – Tirnóczky S., Nemes N. 8/3, Takács I. 7, Vukcevic S. 5, Orsós A. 3, Kiskartali Zs. 3, Orell B. 1, Tóth L. 2, Kernner F. 1, Megyesi M., Papp K. Vezetőedző: Skaliczki László. Szombathely: Lőrincz B., Németh J. (kapusok) – Török F., Mutschi V. 7/3, Győri V. 9/3, Horváth A. 4, Tóth B., Gabnai A. 4, Zsákovics S. 2/1, Temesvári N. Vezetőedző: Pődör Zoltán. Edző: Skoda Bence.

Skaliczki László: – Fontos pontokról is döntött ez a mérkőzés, hiszen az alsóházi rájátszás eredményébe is beszámít. Ennek megfelelően nagyon motiváltan kezdtük a mérkőzést. A védekezésben hibára késztettük az ellenfelünket, támadásban a formációs játékunk az átlövőink eredményességéből profitált, így kontrolláltuk a játékot. Még azt is elbírtuk, hogy a lőtt gólok utáni visszarendeződésben nagyon sok hibát vétettünk. A későbbiekben is gondot okozott a rések összezárása, amiből helyzeteket és hétmétereseket tudott csinálni a szívósan küzdő SZKKA. A jól védő kapusunk ezekben a szituációkban sokat segített, és a beállójátékunk is sokat lendített a támadásokban. Érződött a csapaton a mentális fáradtság, hiszen nagy nyomás alatt játszottuk le a sok nehézség mellett a januári és februári mérkőzéseket. A sorozatban elért harmadik győzelem némi gyógyírt jelent arra a csalódottságra, hogy nem sikerült a felsőházba jutni.

Az alapszakasz végeredménye: 1. Nemzeti Kézilabda Akadémia (18 17 0 1 510–422) 34 pont, 2. Komárom VSE (18 13 1 4 493–426) 27 pont, 3. Pénzügyőr SE (18 11 1 6 502–484) 23 pont, 4. Kozármisleny SE (18 10 1 7 448–433) 21 pont, 5. SZISE (18 9 1 8 446–465) 19 pont, 6. Gárdony-Pázmánd NKK (18 8 0 10 466–465) 16 pont, 7. Csurgói Női KC (18 7 1 10 439–443) 15 pont, 8. Mohácsi TE 1888 (18 6 1 11 452–450) 13 pont, 9. Szombathelyi KKA U19 (18 5 0 13 474–538) 10 pont, 10. Győri ETO KC U19 (18 1 0 17 427–531) 2 pont.

Fotó: Németh Levente