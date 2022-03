Magabiztos játékkal indított a házigazda, mely az első szettben egyszer sem engedte maga elé ellenfelét és nyolc ponttal meg is nyerte az etapot. A következő két szettben már nem érvényesült annyira a Diamant játéka. Végig vezetett a Szent Benedek, de a somogyiak sem adták fel, a kisebb önbizalomvesztés ellenére is, kitartóan küzdöttek, de mindkét játszma végének a vendégek örülhettek. A negyedik szettre visszatért a meccsbe a Diamant és az első etap óta először átvette a vezetést, melyet meg is tudott tartani egészen a szettgyőzelemig. A végletekig kiélezett, és mindent eldöntő játszmát végül a Szent Benedek nyerte, így találkozót is a balatoniak húzták be.

1. MCM-Diamant Kaposvár–Szent Benedek RA 2–3 (–17, 20, 17, –23, 11)

Kaposvár Aréna, 300 néző. Vezette: Tillmann, Barabás.

1. MCM-Diamant Kaposvár: Grbac (3), Matic (16), Wirth (6), Bashnakova (20), Szedmák (12), Lemmens (7). Csere: Szpin (libero). Vezetőedző: Vincent Lacombe.

Szent Benedek RA: Bleicher (1), Savovic (9), Koprivica (22), Stijepic (15), Kiss (19), Vacsi (5). Csere: Fáth, Baksa (liberok), Iosia (-), Jimerson (8). Vezetőedző: Dejan Desnica.

Vincent Lacombe: – Jól kezdtük a mérkőzést. A második szettben elvesztettük a ritmust és a magabiztosságot, ami miatt gyorsan szetthátrányba kerültünk. A negyedik játszmában ismét jó játékot mutattunk. A döntő játszma sosem egyszerű, sajnos elvesztettük az agresszivitásunkat. Következő feladatunk, hogy felkészüljünk a rájátszásra.

Dejan Desnica: – Ez volt az utolsó mérkőzésünk az alapszakaszban és fontos volt a győzelem, de tudtuk, nehéz lesz. Kemény edzések vannak mögöttünk és ez érződött a játékunkon. Ismét bebizonyosodott, nem lehet félvárról venni semelyik csapatot, mert könnyen csúnya meglepetésbe futhatunk vele. Megszereztük az alapszakasz 3. helyét, most pedig jön a nagy feladat, a Magyar Kupa döntő. Ott is kemény küzdelem vár ránk.Trancsik Zs.