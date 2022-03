A férfikézilabda-Ligakupa negyeddöntőjének visszavágóján 30–27-es NEKA-siker született a Dabas ellen, ezzel eldőlt, 56–54-es összesítéssel a boglári csapat jutott a legjobb négy közé. A somogyiak ezúttal is tartalékosan álltak fel, de már a mérkőzés elején kisebb előnyt szereztek, és bár sokáig a vendégek álltak továbbjutásra, az utolsó percekben eldöntötték a párharcot. Az elődöntő-sorsolás után kiderült, a HE-DO B. Braun Gyöngyös lesz a balatoniak ellenfele az elődöntőben, a Fejér-B.Á.L. Veszprém pedig a Budakalász Kézilabda Zrt.-vel csap majd össze.



Nemzeti Kézilabda Akadémia–Dabas KC VSE 30–27 (12–11)

Balatonboglár, NEKA Csarnok, 150 néző. V.: Asztalos, Szalay.

Nemzeti Kézilabda Akadémia: Aleksza – Kiss A. 2, Dely 3, Kovács G. 1, Simotics 2, Bendicsek 3, Kecskés L. 10 (5). Csere: Takács Á. (kapus), Mikita B. 4, Papp T. 3, Jajic D. 1, Krakovszki Zs. 1, Fekete D. Megbízott edző: Kopornyik Zsolt. Dabas: Pallag – Ács 1, Török Á. 2, Garajszki 1, Kende 6, Váczi M. 5, Laurinyecz 1. Csere: Szikora (kapus), Horváth L. 5, Kollonay 3, Hutvágner Á. 2 (2), Gáspár K. 1, Győrvári T., Katona A., Lukács S., Szűcs M. Vezetőedző: Tomori Győző. Hétméteresek: 5/5, illetve 3/2. Kiállítások: 6 perc, illetve 10 perc. Piros lap: Kovács G. (8.p.), Garajszki (41.p.), Szűcs M. (56.p.), Papp T. (60.p.).



A NEKA a Ferencváros U19-es csapatát fogadta a női NB I./B felsőházának második fordulójában, és bár többször is vezetett 2-3 góllal, végül döntetlennel zárult a párharc, tájékoztatott a neka.hu. Az akadémisták állva hagyták az ellenfelüket, hiszen 5–0-val kezdték a mérkőzést, ám a vendégek fordítottak, s ezt követően sokáig kiegyenlített volt a küzdelem. A második félidőben többször is a hazaiaknál volt az előny, a 46. percben már 21–17-re is vezettek, Németh Kata extrát nyújtott a kapuban. A folytatásban azonban a döntő szituációkban sokszor hibáztak, amit az FTC kihasznált.

NEKA–FTC U19 22–22 (11–11)



Balatonboglár, NEKA Csarnok, 80 néző. V: Rózsahegyi, Südi.

NEKA: Németh, Zaj (kapusok) – Varga E.5/1, Csíkos 3, Juhász 3, Kellermann 4, Csata, Szabó A. 3, Molnár D., Uhrin, Mlinkó, Horváth P., Pálmai, Kovalcsik 1, Szabó L.1, Vártok 2. Vezetőedző: Bohus Beáta, Siti Bea. FTC U19: Mészáros V., Imre Sz. (kapusok) – Baróti B., Tóth E., Horváth F. 1, Aranyi V., Tóth A., Majoros K. 1, Bánfai V. 3/3, Gém L. 3, Simon P. 8, Kármán L. 1, Farkas M., Buzsáki B. 5. Vezetőedző: Simics Judit. Hétméteresek: 2/1, illetve 5/3. Kiállítások: 10 perc, illetve 4 perc.



Bohus Beáta: – Extra védekezést nyújtott a csapat, de a támadásban elkövetett 22 technikai hiba és a 12 kihagyott ziccer lehetetlenné tette a győzelmet.

A bajnokság állása: 1. Békéscsabai ENKSE 18 pont, 2. NEKA 15 pont, 3. Eszterházy SC 12 pont, 4. Pénzügyőr SE 11 pont, 5. Kozármisleny SE 10 pont, 6. Komárom VSE 10 pont, 7. Oxxo Energy Orosházi NKC 10 pont, 8. Levendula Hotel Algyő 6 pont, 9. FTC U19 5 pont, 10. SZISE 3 pont.

A Csurgói NKC az alsóházban szerepel, s a második játéknapon a Tempo KSE gárdáját fogadta. A vendégek a félidőben ugyan még négy góllal vezettek, ám a házigazda a második félidőben ledolgozta hátrányát, s végül döntetlennel zárult a meccs.

Csurgói NKC–Tempo KSE 25–25 (11–15)

Csurgó, Sótonyi László Sportcsarnok, 100 néző. V.: Őri E., Pozdena E.

Csurgói NKC: Németh Zs., Gajdóczi B., Pusztai P. (kapusok) – Tornóczky S. 3, Nemes N. 1, Takács I. 1, Vukcevic S. 2, Orsós A. 8/3, Kiskartali Zs., Orell B. 5, Tóth L., Krenner F. 5, Megyesi M., Papp K. Vezetőedző: Skaliczki László. Tempo KSE: Ferenczi A., Fritz N. (kapusok) – Szijártó H. 1, Pastoreková E., Czuczu 1, Petrovszki K. 1, Hegedűs D. 9/1, Vereszky D. 1, Fodor N. 5, Hutvágner B., Vernes D. 3, Blazsek A. 3/1, Zente E. 1. Vezetőedző: Nádasdi Máté László. Hétméteresek: 3/3, illetve 3/2. Kiállítások: 2 perc, illetve 2 perc.

A bajnokság állása: 1. Gárdony-Pázmánd NKK 16 pont, 2. Kispest NKK 15 pont, 3. Tempo KSE 14 pont, 4. Hajdúnánás SK 13 pont, 5. Csurgói NKC 11 pont, 6. Mohácsi TE 9 pont, 7. Szombathelyi KKA U19 9 pont, 8. PC Trade Szegedi NKE 7 pont, 9. Győri ETO KC U19 4 pont, 10. Csepel DSE 2 pont.



Fotó: Németh L.

Magabiztosan vezeti a bajnokságot az U21-es csapat



A PEAC otthonában is biztosan nyert a NEKA U21-es csapata a női megyei bajnokságban. A felsőházi szakasz 6. fordulója után 12 ponttal állnak a somogyiak a tabella élén. A lányok jó teljesítményt nyújtottak, és valamennyi mezőnyjátékos szerzett gólt.

PEAC–NEKA U21 22–38 (9–19)

Pécs. V.: Drinóczi, Kóbor

NEKA U21: Szilágyi P., Hornyák A. (kapusok) – Seres L. 2, Forgács Sz., Pónya R. 3, Mihály H. 2, Kapu Zs. 10/3, Bali B. 5, Szebeni D. 1, Pálmai L. 6/1, Varga D. 2, Csamangó N. 2, Jelena F. 2, Kriston K. 3. Vezetőedző: Kiss Szilárd.

Hétméteresek: 6/6, ill. 5/4. Kiállítások: 4 perc, ill. 10 perc.

Kiss Szilárd: – Jó csapatszellemben győzelem, minden meccsen lehet fejlődni és örülök, hogy sokan jól játszottak.