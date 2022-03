A Falco és a Szolnok után újabb, élmezőnyhöz tartozó alakulat lesz a kaposváriak ellenfele az alapszakasz hajrájában. A hétközi Szolnok-Pécs mérkőzést követően eldőlt, hogy a felsőházi középszakaszt jelentő első öt helyezett közt már csak az ötödik helyért zajlik csata. Erre matematikailag még a kaposváriak is esélyesek, a Sopron KC pedig negyediknél rosszabb már nem lehet. Amióta Kosztasz Flevarakisz vezetőedző átvette a soproni gárdát igazán remek mérleggel rendelkeznek. Az ott zajló kiváló szakmai munkára ékes bizonyíték volt, hogy sorozatban tizenhárom összecsapást nyertek meg. Huszonnégy találkozót követően tizenöt győzelem mellett kilenc vereséggel állnak. Igaz, hogy utóbbi két meccsüket elvesztették (előbb Kecskeméten, majd nagy csatában az Egis-Körmend otthonában szenvedtek vereséget), ám ezzel együtt is a tabella harmadik helyét foglalják el.



A kaposváriak legutóbb is tartalékosan álltak ki a bajnoki találkozóra. Hendlein Roland mellett a Csorvási Milánra sem számíthatott Nikola Lazics vezetőedző. A szűkebb rotációs lehetőség pedig ki is ütközött a Szolnok ellen elveszített hazai mérkőzésen. Bogdánék felkészülését tovább nehezítette, hogy többen betegséggel küzdöttek a héten, így csak közvetlenül a meccs előtt derül ki, hogy kikre is számíthat Nikola Lazics vezetőedző. A somogyiak a hetedik helyről várják a folytatást. A már említett ötödik hely is megszerezhető lenne, ám ehhez a további eredmények szerencsés alakulása is kellene. A középházi középszakaszt azonban már biztosan elérik a somogyiak, ám nagyon nem mindegy, hogy a hatodik és tizedik hely közül melyikről kezdhetik majd az alapszakasz utáni csatározásokat.



Az U20-as korosztályú csapatok találkozója 14 órakor kezdődik Sopronban a NOVOMATIC Arénában. Ezt követően egy női mérkőzést rendeznek, majd 19 órától csapnak össze a Sopron KC és a Kaposvári KK felnőtt csapatai. A szurkolók beléptetése 18.30 órától zajlik.



A TIPPMIX NB I./A Csoportos Férfikosárlabda-bajnokság állása: 1. Falco KC Szombathely (0.938), 2. Szolnoki Olajbányász (0.854), 3. Sopron KC (0.813), 4. Egis Körmend (0.813), 5. DEAC-Tungsram (0.771), 6. Alba Fehérvár (0.771), 7. Kaposvári KK (0.750), 8. MVM-OSE Lions (0.729), 9. Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét (0.729), 10. Naturtex-SZTE-Szedeák (0.729), 11. Hübner Nyíregyháza BS (0.688), 12. Pécsi VSK-Veolia (0.646), 13. Zalakerámia ZTE KK (0.646), 14. Atomerőmű SE (0.625).