Nincs a legjobb formában az újonc, csak magyar fiatalokat foglalkoztató, a bajnokság legfiatalabb átlagéletkorú csapatával felálló, jelenleg tizenhárom ponttal a tabellán kilencedik NEKA, mely tavaly december óta hatmeccses veretlenségi szériában van, ám mikor törje meg ezt a negatív sorozatot, ha nem most, a kiesés elől menekülő Dabas otthonában, ahol az eddigi hétből mindössze egyetlen bajnokit nyertek meg Tomori Győző tanítványai, akik a Fejér-B.Á.L Veszprémet tudták csak két vállra fektetni Tabarochia öt, illetve Fekete négy akciógóljával még tavaly novemberben. Náluk gyengébb teljesítményre – egy döntetlennel (29-29) épp a NEKA ellen - csak az Eger volt képes otthon, mely meglepetésre februárban elvitte a két pontot Dabasról!



Az akadémisták vélhetően kiemelten kezelik ezt a találkozót, mert a folytatásban nem sok kecsegtet számukra hasonló győzelmi esélyekkel... Az ősszel, Balatonbogláron az ötödik perctől végig vezetve eggyel győzni tudtak (24-23), hat perccel a vége előtt négy is volt az előnyük (24-20), ám ebben az utolsó periódusban már nem találtak be, így tudtak kozmetikázni az eredményen Szöllősiék. Ekkor mutatkozott be a Balatonfüredről kölcsönben érkező junior válogatott, Draskovics Gellért, aki a szünet után három góllal járult hozzá a két pont megszerzéséhez, akit a dabasi bajnoki előtt klubja váratlanul „visszarendelte”. Az utóbbi mellett Sisa Erhardt is hiányozni fog sérülés miatt, ám Dabasiaknál is történtek jelentős változások, ott is némileg mások lesznek a (fő)szereplők; a Bogláron ötször is betaláló Fekete Bálint sérülése miatt kiesett, ezért egy világklasszis balkezes érkezett a télen a Matalurg Szkopjétól Zlatko Horvat személyében! Nagy fogás volt kétségtelen, ám a legutóbbi, Balatonfüred elleni hazai bajnokin tovább szaporodtak Tomori edző gondjai, ugyanis a védekezésben és támadásban is alapembernek számító – Török, Tarabochia és Szöllősi mögött a negyedik legtöbb találatot jegyző - Koller Tamás is kidőlt a sorból.

Dabas négy pont otthon, NEKA három idegenben

A Dabas hazai eredményei: Budakalász (26-26), Tatabánya (32-32), FTC (29-30), Fejér-B.Á.L (28-21), Telekom Veszprém (21-34), Eger (22-23), Balatonfüredi KSE (34-37).

A NEKA idegenben: Pick Szeged (40-22), Budakalász (30-28), Balatonfüredi KSE (33-24), FTC (32-28), Fejér-B.Á.L Veszprém (29-32), Telekom Veszprém (49-32), Eger (29-29).