Hogy nem elehet kétszer ugyanabba a folyóba lépni, arra alaposan rácáfoltak a bogláriak a fürediek ellen. Ősszel az utóbbiak otthonában az első félidőben volt egy tizenhét perces (!) gólcsendjük, aminek köszönhetően tízgólos hátrányban találták magukat (5-15). Hazai pályán most is valami hasonlóval rukkoltak el, ugyanis tizenhárom perc alatt egyetlen találatot elérve kilencgólos hátránnyal kezdték ezt a bajnokit (1-10). Pedig nem indult rosszul, füredi kiállítással és boglári hetessel, amit persze Kovács kihagyott, majd Szollősi találta után Kis Axel rontott ziccert és akkor már érezni lehetett, hogy van baj az akadémisták koncentrációjával… A tizenegyedik percben már második idejét is kikérte Sótonyi László, de ez sem segített a játékosain. A szezon leggyengébb támadójátékát produkálták hazai pályán Kovácsék ezzel a nyolc találattal, az egész szezonban ennél kevesebb gólt csak Balatonfüreden dobtak a nyitó játékrészben, hetet.