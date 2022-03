A nagy téttel bíró kupameccs ezúttal humanitárius célt is szolgál, a jegybevételt a Magyar Ökumenikus Szervezetnek ajánlja fel a balatoni klub, emellett adománygyűjtő pontot is létesítenek a Kiss Szilárd Sportcsarnok területén. A cél a kárpátaljai magyarok megsegítése, az adományokat pedig a találkozó másnapján indítják útnak. Remélhetőleg az akció és a mérkőzés is sikerrel zárul siófoki szempontból…



A továbbjutás kiharcolása nem lesz egyszerű, a Vác remek formában van, a bajnokságban tizenöt forduló után huszonkét ponttal a negyedikek. Kifejezetten jó szezont futnak, ám még sok rangadójuk még hátravan... A két klub a bajnokságban már összecsapott egymással tavaly októberben, Siófokon, ahol hiába vezettek eggyel a somogyiak 160 másodperccel a vége előtt (32-31), a váciak Kuczora egyenlítése után Kácsor révén a győzelmet is megszerezték (32-33). A Duna-partiak most is hasonló találkozóban bíznak… - Végig küzdelmes, kiélezett meccsre számítunk – mondta a szélső Grosch Vivien, aki szerint nekik arra kell koncentrálni, hogy a saját játékukat játsszák, a lehető legkevesebb hibával. - Az eddigi teljesítményünk plusz lökést adhat, bízom annyira a csapatban, hogy aki pályára lép az 100%-ot ad ki magából a győzelemért. Ez azért már egy másik Siófok lesz, más edzővel - Danyi Gábor helyett Uros Bregarral – és más játékfelfogással, harminchárom gólt vélhetően most nem fognak dobni a Kiss Szilárd Sportcsarnokban.

A balatoniaknál történt két változás a keretben; Sirián visszatért a Ferencvárostól, aki tehermentesítheti Jezicet, illetve a harminc éves, szlovén válogatott szélső, Tamara Mavsar leigazolást is bejelentette a klub! A korábban tizenegy szezont a Krim Mercatorban eltöltő játékos szülés után tért vissza a sportág vérkeringésébe, aki a tréner, Uros Bregar felesége. A szakember szerint komoly nemzetközi rutinnal és jó mentalitással bíró játékos. - Két hónapja együtt készülök a csapattal, még idő kell, hogy utolérjem korábbi önmagam, de jó úton haladok és roppant motivált vagyok a jövőt illetően – mondta Tamara Mavsar.

A találkozót egy kisebb válogatott szünet előzte meg, a csak magyar játékosokat foglakoztató piros-kékek közül Kácsor, Kuczora és Helembai kapott helyet Golovin edző nemzeti együttesében, míg siófoki oldalon Szarková, Böhme, Jezic, Janjusevic volt érdekelt Uros Bregar edzővel egyetemben, a szlovák, a norvég, a horvát és a szerb együttesekben. Ezek a válogatott szünetek képesek némileg összekuszálni a szálakat, ám remélhetőleg a balatoniak ott folytatják, ahol abbahagyták! Bragar edzővel eddig tíz meccset játszottak eddig és abból nyolcat meg is nyertek, csak a DVSC és a Győr volt jobb náluk.