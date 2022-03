A kiesőhelyen álló SC Sopron otthonában lépett pályára a tavasszal még veretlen Kaposvári Rákóczi FC. A somogyi zöld-fehéreknél az előző mérkőzésen kiállított Borbély Ákost Czuczi Péter pótolta a védelemben, míg a szintén eltiltott Mayer Milán helyett Grabarics Máté kezdett a középpályán. A tabellán elfoglalt helyezések alapján a somogyiak voltak az találkozó esélyesei, mégis a hazaiak futballoztak kezdeményezőbben, akaratosabban az első percekben, igaz ehhez az is kellett, hogy a kaposváriak sok hibát kövessenek el a labdakihozatalok, párharcok során. Így nem meglepő, hogy a helyzetek is a vendégek kapuja előtt alakultak ki. Pogacsics Krisztiánnak már hat perc után védenie kellett, amikor is Pető Benjámin robbant be egy beadásra. Erre viszont egy tetszetős jelenettel válaszolt a Rákóczi: a felpasszolt labdát Bíró Dominik sarokkal tette Pintér Norberthez, aki egy megkerülős csellel hozta helyzetbe magát. A jobb alsóba tartó lövését azonban védte Horváth Brúnó. A folytatásra bár felvette a meccs ritmusát a Kaposvár, de a helyzetek továbbra is a Sopron előtt adódtak. Pogacsics Krisztiánnak bravúrt is be kellett mutatnia, miután Krizsonits Mátyás nyolc méterről vehette célba kapuját. A félidő hajrájában a kaposváriak előtt is adódott egy nagy lehetőség, Ekker Milán beadását Pintér Norbert és Bíró Dominik is próbálta a kapuba juttatni, de ebből kavarodás lett, ami után Kondor Kristóf vágta fölé a labdát.

A második félidő elején is magához ragadhatta volna a vezetést a Kaposvár, de Harsányi Dániel kevéssel a bal kapufa mellé csúsztatott Kálmán Szilárd szöglete után. Bár úgy tűnt, hogy erre a játékrészre összeszedte magát a Rákóczi, de tízpercnyi játék után megszerezte a vezetést a Sopron, miután Bokán Zsolt lőtt a kapu bal oldalába. A kaposváriak játéka bár nem sokat javult, azonban elsült az egyik titkos fegyverük, Kálmán Szilárd lába. A középpályás harminc méterről, elemi erővel bombázott a bal felső sarokba a hajrába lépve.

A hajrába lépve pörgött fel a mérkőzés, főként a Rákóczinak köszönhetően, amely mindent megtette azért, hogy fordítani tudjon. Nagy Tamás is űzte-hajtotta csapatát, amely ment is előre, s végre helyzeteket dolgozott ki, de későn ébredt, így be kellett érni a döntetlennel.

SC Sopron–Kaposvári Rákóczi FC 1–1 (0–0)

Sopron, 200 néző. V.: Sipos T. (Mózsa, Bencze).

SC Sopron: Horváth B. – Kovács O. (Baranyai, a szünetben), Jakab G., Sipos B., Balogh F. – Holzmann, Bokán – Krizsonits, Kiss Á. (Gere, a 80. percben), Dani – Pető B. Vezetőedző: Bücs Zsolt.

Kaposvári Rákóczi FC: Pogacsics – Czuczi, Gál, Harsányi, Böndi – Kálmán Sz., Grabarics (Jancsó B., a 86. percben) – Kondor (Zólyomi, a 61. percben), Pintér N. (Vladul, a 75. percben), Ekker – Bíró D. Vezetőedző: Nagy Tamás.

Gólszerzők: Bokán (az 55. percben), illetve Kálmán Sz. (a 76. percben).

Sárga lap: Kovács O. (a 25. percben), Krizsonits (az 52. percben), illetve Harsányi (az 55. percben), Czuczi (a 80. percben), Nagy Tamás (a 84. percben – kispadól).