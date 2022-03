Az őszi negyvenkilenc után Siófokon már csak huszonhat gólig jutottak az óváriak, ami egy szoros vereséghez volt csak elég, melynek köszönhetően a két klub helyet cserélt a tabellán, már a balatoniak az ötödikek, az MKC pedig hatodik ponthátránnyal. Erre kevesen gondoltak nyolc forduló után, amikor két pontnyira voltak a kieső helytől a somogyiak...

A vendégek kezdtek jobban, a hatodik percben vezettek első alkalommal a hazaiak, akik tizennegyedikre tíz gólt lőve hárommal megléptek. Gyurka János időt kért, rendezte a sorokat, aminek köszönhetően a szünetig hátralévő tizenhat percben már csak négy akciógólra és egy büntetőből esett találtra futotta Jezicéktől és ez esélyt kínált a felzárkózásra. Az első félidőben hazai oldalon Janjusevic volt a legeredményesebb néggyel, míg a másik oldalon Tóth Gabriella hattal, aki nagyon bekezdett, hisz az első hét óvári gólból ötöt vállalt.

A fordulás után – minként a kezdésnél – megint beragadtak a siófokiak, négy és fél perc kellett az első találathoz, ám utána beindult a gépezet és húsz perccel a lefújás előtt már négy is volt az előnyük (20-16). Ebből a helyzetből álltak fel a vendégek és jutottak kétgólos előnyhöz mintegy tíz perc alatt (24-26) Tóth Gabriella vezetésével, aki ebben az időszakban hatszor (!) volt eredményes. Uros Bregar időkérése után aztán kemény, harcos, küzdős utolsó kilenc és fél percet tettek le az asztalra a házigazdák kapott gól nélkül! Elől pedig a Janjusevic, Jezic duó két-két találatával szállította a két pontot a balatoniaknak. A sikerben hatalmas szerepe volt Vojnovicnak is, aki csak a második félidőben több védést mutatott be, szám szerint kilencet, mint a másik oldalon a Szemerey, Mistina kapus kettős összesen a hatvan perc alatt. Egygólos hazai vezetésnél (27-26) megfogta az addig tizenhárom gólt jegyző, ellenállhatatlanul játszó Tóth Gabriella büntetőjét négy és fél perccel a vége előtt, ami döntő volt a végeredmény szempontjából. Egyenlő helyett ugyanis jött Janjusevic gólja és kettő lett közte, kevesebb mint négy perccel a vég előtt (28-26)!



Siófok KC – Motherson Mosonmagyaróvári KC 28-26 (15-13)

Siófok, Kiss Szilárd Sportcsarnok, 1000 néző. Vezette: Bócz, Wiedemann.

SKC: Herczeg – Böhme 1, Janjusevic 9(2), Debreczeni-Klivinyi 4, Jezic 3, Szarková 2, Wald 2. Csere: Vojnovic (kapus), Sirián, Kiss N. 1, Mavsar 4, Such 2, Juhász. Edző: Uros Bregar.

MKC: Szemerey – Kojic, Asanin 2, Tóth G. 13(2), Pásztor 2, Tóth E., Hajtai 2. Csere: Mistina (kapus), Kovács P. 5, Mihály 2, Milic, Csekő, Török. Edző: Gyurka János.

Kiállítások: 6(2), illetve 6(2) perc.

Hétméteresek: 3/2(1/1), illetve 3/2(1/1).

Piros lap: Milic 53. perc.