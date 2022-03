2017 októbere után tudott újra Sopronban bajnoki mérkőzést nyerni a Kaposvári KK, amely bravúros hosszabbításos sikere után továbbra is harcban van a középszakasz legjobb öt helyezésének eléréséért. Nikola Lazics legénysége egyúttal a 2016/2017-es idény után lehetne ott újra a playoffban. Ehhez lehet egy újabb nagy lépés egy esetleges győzelem a március 26-i Egis Körmend elleni hazai mérkőzésen.

A várhatóan nagy érdeklődés miatt szurkolóink már március 25-én, pénteken, 16:30 és 18:30 óra között elővételben megválthatják jegyeiket a bajnokira a hazai jegypénztárban.

A klub arra kéri a szurkolóit, ha szeretnék elkerülni a sorban állást szombaton, akkor éljenek a lehetőséggel.

– A mérkőzés napján is kérünk mindenkit, hogy érkezzen időben – a pénztárak már az U20-as mérkőzés alatt is nyitva lesznek – tájékoztatott a Kaposvári KK.