A szezon az egyesület egy részének már elkezdődött. A hónap elején, március 5-én Pécsen rendezték meg a Sopia-NET Szlalom versenyt az InterCars és KGÉP kupákért. A KASE versenyzői remek formát nyújtottak az évad első versenyén, ahol a százhét induló közül a három pilóta a saját kategóriájában a dobogóra állhatott. Török Károly, Mazda MX5-tel a XIII. kategóriában 2:02.80 idejével a harmadik helyet húzta be magának, Mogyorósi Zoltán Lada 2101-gyel a VIII. kategóriában 2:08.40 idejével szintén a harmadik helyre állhatott fel. Míg Pugner Norbert, aki BMW-vel indult a IV. kategóriában és 2:05.20 idejével a második helyet szerezte meg.



A többi egyesületi tagnak még csak most fog kezdődni igazán az év a rally világában, és mielőtt belecsapnának, előtte a hosszú hétvégét kihasználva egy edzést rendeztek Kaposváron.

Nem esünk túlzásba azzal a kijelentéssel, hogy rengetegen kilátogattak erre az eseményre.

A versenyzők zöme most próbálta ki az autója erejét éles körülmények között. Volt aki elégedett volt az autója teljesítményével, van akinek még csiszolni kell majd a “vasat”, hogy a következő versenyen szép eredményekkel gazdagíthassa Kaposvárt.

- Mi nem a szlalom szakágban versenyzünk, hanem rallyban. Tervek szerint április 10-e az első futam Kisharsányban, ami egy rally sprint jellegű verseny, és ott fog számunkra indulni a bajnokság. - mondta Feitner Viktor a Kaposvári Autósport Egyesület elnöke és versenyzője. Viktor azt is elárulta, hogy az MK 1-es rally sprint Golfján kívül van egy MK3-as Golfja, amit szeretnének sport rendszámoztatni és historic kategóriában gépkönyveztetni. A historic kategória annyit jelent, hogy húsz évnél idősebb autókkal fog együtt versenyezni, és céljuk, hogy közép európai bajnokságon is indulhassanak.

A versenyző arról is beszámolt, hogy változások vannak az egyesületben, ami Mohácsi Zsófi quad pilótát is érinti.

- Zsófi tavaly háromszoros magyar bajnok lett junior kategóriában, ezért mindenképpen szerettünk volna előre lépni. Kicsit magasra tettük a mércét, ugyanis kettő nemzetközi és egy magyar bajnokságban is versenyezni fog Zsófi. Ez mellett a saját edzés napjainkon tanul autót is vezetni. Jelenleg az én autómmal kezdett, én mellette ültem és igyekeztem oktatni. Ha pedig jogosítványt szerez, akkor szlalomokon én ülök mellette mint navigátor, ezzel is segítve a munkáját - mondta Viktor.

Mohácsi Zsófi remek eredményekkel büszkélkedhet a quados pályafutása alatt. A rendezvényen ő is ott volt, és hasított is pár kört Viktor versenyautójával. - Nagyon örülnék neki ha Viktor lenne az én navigátorom, hiszen ő mondta, hogy próbáljam ki ezt a sportágat is. - mondta Mohácsi Zsófi quad magyar bajnok. - Mindenképp érdemes kipróbálni, azoknak a lányoknak is a quad- vagy autósportot, akik szeretik a veszélyt és a gyorsaságot. Közel két év múlva én is szeretnék áttérni az autózásra és szeretném kipróbálni magamat a rally világában. Természetesen nem tudnám nélkülözni a quadozást az életemből, ha lesz rá időm, akkor versenyeken is szeretnék indulni továbbra is. - mondta Zsófi. Bár mindkét jármű négy keréken közlekedik mégis másabb azokat kezelni, a fiatal tehetségnek korából adódóan még nem sok tapasztalata van az autók terén. Mindenesetre biztosan helyt fog állni ebben a sportban is. Az idei évre csak egy cél lobog a szeme előtt a sportot tekintve, még pedig szeretné megtartani a bajnoki címét.