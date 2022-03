Eltiltások nehezítik a Kaposvári Rákóczi FC helyzetét a soproni fellépés előtt. Borbély Ákost ugyanis kiállították az előző fordulóban, amely során Mayer Milán az ötödik sárga lapját szedte össze, így egyik labdarúgóra sem számíthat a zöld-fehérek szakmai stábja. Nagy Tamásnak így újra sakkoznia kell, hiszen fontos pozíciókból estek ki játékosok. Mayer Milán ráadásul remek formának örvendett, amit két gólja is igazol, akárcsak Borbély Ákos, aki rendre jó megoldásokkal hívta fel magára a figyelmet. A két játékos kiesésével is a kaposváriak a mérkőzés esélyesei, akik a tabella tizenegyedik helyéről vágnak neki a soproni útnak.

– Szerencsére a keret több felállásra alkalmas, megvannak az emberek a posztokra, így biztos vagyok abban, hogy meg tudjuk majd oldani a hétvégi feladatot, az eltiltottak hiányában is – mondta Lakatos Gergő, a Kaposvári Rákóczi FC belső védője. – Ősszel egy nagyon jó mérkőzésen tudtuk legyőzni a Sopront, most is ezzel a szándékkal utazunk.

A tavaszi szezon során a Rákóczi jó formának örvend, hiszen az első körben legyőzték a Gyirmót II. csapatát, majd kétgólos hátrányból felállva szereztek pontot a Kelen vendégeként, az előző körben pedig tíz emberrel tartottak otthon egy pontot a tabella elejéhez tartozó ETO Akadémia ellen.

– Jó formában vagyunk, hiszen eddig nem kaptunk ki és végre idegenben is pontokat szereztünk – folytatta Lakatos Gergő. – Ez megakadta számunkra a kellő lendületet. Ráadásul az elmúlt fél év során össze is állt a csapat és végre elhisszük, hogy bárki ellen van esélyünk a győzelemre ebben a bajnokságban.

Az SC Sopron már nem örvend ilyen jó formának. A bajnokság során már két edzőváltáson is átesett együttes a tavaszt Bücs Zsolt irányításával kezdte meg, azonban az új trénerrel sem kezdődött jól az év. A Sopron előbb a Tatabányától, majd a Balatonfüredtől kapott ki. Az előző fordulóban viszont megvolt az áttörés, hiszen legyőzték a sereghajtó Andráshidát. Ezen a meccsen ráadásul kinyitották a gólcsapot is, hiszen öt gólt rúgtak.