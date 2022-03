– A jégcsarnok nyitása óta a diákjainkat, gyermekeinket a város jóvoltából szállítjuk le a létesítménybe, illetve a korcsolyaoktatás a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola edzőinek és a testületi tanárok segítségével folyik – mondta Dér Tamás, a város alpolgármestere.



2014-től az óvodák is bekapcsolódtak, nekik a város sisakot és kisebb korcsolyákat is vett. Majdnem minden óvoda részt vesz a korcsolyaoktatásban, éves szinten közel ezer fiatal tanulja meg az alapokat.

– Ezek az adatok nagyon jól illenek abba a képbe, amelyet a város szeretne elindítani, miszerint Kaposvár egy egészséges város legyen, ahol minél többen sportolnak – emelte ki az alpolgármester. – A sport bármelyik fajtája jó arra, hogy gyermekeink egészségesek legyenek, csak az a lényeg, hogy legalább egy héten háromszor mozogjanak valamit. Ebben a város is sokat tud segíteni.



Az óvodás és általános iskolás korcsolyaprogramból húsz gyermek vagy diák kerül fel a sportiskola oktatásába. Míg a szezonban délelőtt az alapok megtanításával foglalkoznak az óvodáskorú gyermekekkel, addig délután már a jégkorongedzésre várják az idősebbeket, akik felkerültek a Kaposvári Sportiskola csapatába.

Pár évvel ezelőtt a szinkronkorcsolya is elindult a városban, ahova szintén képeznek fiatalokat. Ha valaki kedvet kapna és közelebbről is meg szeretné ismerni a sportágat, akkor vasárnap meg lehet tekinteni a lányok gálaműsorát a jégcsarnokban.



– Az oktatás lezártával minden erőnkkel azon vagyunk, hogy minél komfortosabban érezzék magukat az ide érkező jégkorongozók, illetve akik szeretnek korcsolyázni – hangsúlyozta Fekete Ádám, a Kasi igazgatója. – Ezért – első lépésben a város segítségével, valamint több pályázatból – felújítjuk a jégcsarnokot, kezdve az öltözőkkel. Az összeg meghaladja a hatvanmilliós értéket, így teljes körű lesz a rekonstrukció.



Mindegy mit, de egy héten legalább háromszor sportoljanak a gyermekek

Fotó: Lang Róbert