A szezon egyik legfontosabb mérkőzése várt a Kaposvári KK-ra szombaton, mely a férfikosárlabda NB I./A alapszakaszának utolsó fordulójában az Egis Körmendet látta vendégül. Egy győzelem esetén ugyanis esélye lett volna a csapatnak az első ötbe kerülésre, igaz ehhez az is kellet, hogy az Alba Fehérvár kapjon ki hazai pályán a Szegedtől, Debrecenben pedig a DEAC a Kecskeméttől, vagyis nem saját kezükben volt a sorsuk.

Három esztendeje kérték fel Sztojan Ivkovicsot, a magyar kosárlabda-válogatott szövetségi kapitányát, hogy segítsen az akkor a kiesés ellen küzdő Kaposvári KK-nak visszakerülni az élmezőnybe. A ciklus most lezárult, az együttes pedig esztendőről-esztendőre egyre jobb teljesítményt nyújtott. A kiváló szakember munkáját Szita Károly, Kaposvár polgármestere és Puska Zoltán ügyvezető köszönte meg a találkozó előtt.

A bemutatásnál Hendlein Roland kapta a legnagyobb tapsot, a kapitány hosszú kihagyás után futhatott ki újra társaival a pályára, Bogdán Benedek viszont betegség miatt kénytelen volt kihagyni a meccset.

A kezdeti bizonytalankodás után alaposan felpörgött a házigazda, mely kőkeményen védekezett és a dobásaik is ültek. Martin szerezte egylete első hét pontját, majd Plézer, Hilliard és T. J. Price is villant. Jött is a vendégek időkérése, mely után ugyan magukra találtak a vasiak, de így is hárompontos somogyi előnnyel zárult az első negyed.

Martin továbbra is nagyot játszott, Durázival maradt egy az egyben a palánk alatt, s az amerikai center könnyű kosarat szerzett, majd Hilliard asszisztját váltotta pontokra és egy középtávolit is a helyére küldött. A Körmend büntetőkkel tartotta lőtávolban riválisát, ám T. J. Price szálkás triplájával tíz egység fölé nőtt a felek közötti különbség, így a hazaiak vonulhattak sokkal nyugodtabban a nagyszünetre.

A fordulás után Hendlein Roland is szerepet kapott, s mindkét palánk alatt – ahogy azt megszokhattuk tőle – lekapott egy-egy pattanót, majd egy kimaradt ziccert pöcizett vissza. Ford zsákolása, Martin duplája után pedig szinte felrobbant a Kaposvár Aréna. Próbálkozott becsülettel a Körmend, de ha meg is találta a rést a kék-fehérek pajzsán, mindig érkezett válasz. A játékrész slusszpoénját, egy dudaszós hármassal, Hilliard szolgáltatta.

T. J. Price távolijával nőtt húsz egységre a különbség, s ezzel nagyjából el is dőlt a mérkőzés sorsa. A körmendiek próbálkoztak becsülettel, de támadásban és védekezésben is magasan föléjük nőttek a kaposváriak. Martin egy labdaszerzés után zsákolni akart, Doktor Péter azonban szabálytalanul megállította, amiért sportszerűtlent kapott. Az utolsó két percre Nikola Lazics az U20-as ütközetben 40 pontot dobott Paár Márkót újra becserélte, valamint a fiatal Hajduk Attilát is harcba küldte, utóbbi be is emelt egy hármast. Közben a szurkolók extázisban énekeltek, éltették kedvenceiket, akik rá is szolgáltak a vastapsra.

Kiváló teljesítményt nyújtottak a találkozón a hazaiak, mindenki, aki pályára lépett hozzátette a magáét a bravúros diadalhoz. Wayne Martin azonban magasan a mezőny legjobbja volt, a center 32 ponttal és 13 lepattanóval, azaz dupla-duplával zárt. Ott és akkor verte meg ellenfelét, ahol és amikor akarta, rajta viszont nem nagyon jutottak túl a körmendi játékosok.

Miután az Alba Fehérvár nem hibázott otthon a Szeged ellen, így dacára a hazai sikernek a somogyiak nem jutottak be a felsőházba.

Kaposvári KK–Egis Körmend 87–61 (21–18, 22–14, 24–18, 20–11)

Kaposvár Aréna, 1500 néző. V.: Kapitány G., Goda L., Makrai M.

Kaposvári KK: Hilliard (10/3), Plézer (4/3), Price (24/6), Ford (5/3), Martin (32/3). Csere: Krnjajski (3/3), Puska B. (2), Diggs (-), Paár M. (-), Hendlein R. (4), Jaduk A. (3/3). Vezetőedző: Nikola Lazics. Edzők: Szőke Balázs és Filipovics Gordan.

Egis Körmend: Stokes (7), Martinez (11/9), White (9), Szavics (9/3), Gordon (7). Csere: Durázi (-), Ferencz Cs. (15/12), Kiss M. (-), Takács K. (2), Doktor P. (1), Habel (-), Kenéz Cs. (-). Vezetőedző: Antonisz Konsztantinidesz. Edző: Kocsis Tamás.

Az eredmény alakulása.

1. perc: 0–3, 3. perc: 5–5, 5. perc: 7–11, 6. perc: 15–11, 9. perc: 19–18, 12. perc: 24–18, 15. perc: 32–23, 18. perc: 39–28, 20. perc: 43–32, 23. perc: 46–34, 25. perc: 52–38, 27. perc: 60–44, 30. perc: 67–50, 35. perc: 74–54, 40. perc: 87–61.