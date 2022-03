A vasárnap esti debreceni összecsapásról hiányzott Kiss Máté, mert belázasodott, s végül a venezuelai Vasquez Osta Moises Eduardo sem lépett pályára, mivel betegség miatt nem edzett. Most mindketten a kezdőcsapatban kaptak helyet.

Az első két játékrészről nagy hiba lenne sok szót fecsérelni. Bár a nyitó játszmát magabiztosan kezdtük, mégis rövid idő elteltével már a vendég debreceniek vezettek. A hajrában aztán sikerült a három pontos hátrányból egy pontos előnyre váltani, s ezzel (ráadásul kettő) szettlabdához jutottunk, a játékrész végén mégis a vendégek örülhettek. A második felvonásban is eleinte nekünk állt a zászló. 12–10 arányú kaposvári vezetésnél aztán valami végzetes hiba történt a Fino gépezetében, merthogy a DEAC hat ponttal válaszolt, s magabiztosan húzták be a második játékrészt is.

A folytatásban pillanatok alatt megváltozott a játék képe. Egyértelműen a házigazda Fino-Kaposvár uralta a játékot, s a harmadik szettben mindössze csak 11, a negyedik játszmában pedig 16 pontot engedélyeztek ellenfelüknek. Bár az is megeshet, hogy ekkor csak „altatott” az ellen, s lélekben már a sorsdöntő utolsó felvonásra készültek...

A mindent eldöntő ötödik, utolsó rövidített játékrészben ismét szerepet cserélt egymással a két alakulat. Most végig a Debreceni EAC alakulata irányított, biztosan őrizték több pontos előnyüket. Már 14–11 arányban vezettek, azaz csak egy egyetlen pont hiányzott a győzelmükhöz, amikor magához tért a Fino, és zsinórban négy pontot gyártva fordított (15–14). Más kérdés, hogy ezzel a rohammal egyben a lendületük is megtört, így a 112 percig tartó mérkőzés végén a debreceniek jár(hat)tak örömtáncot. A mezőny legjobbja a Debreceni EAC brazil légiósa, Cesar Coelho Rabel Willian volt, aki a harmadik és a negyedik felvonásban ugyan csak egy-egy pontot jegyzett, ám összesen 24-et termelt, s valójában ő döntötte el a meccs sorsát ponterős megmozdulásaival.