Nagy lendületben a Siófok KC, melynek ez a váci már egymás után az ötödik sikere volt! Uros Bregar kisebb csodát tett az együttessel, mely az irányítása alatt tizenhárom – tíz bajnoki, három Magyar Kupa - tétmérkőzéséből mindössze kettőt, a Győr és a Debrecen ellenit vesztett el! A váciakat tíz nap alatt másodszer győzték le, előbb Magyar Kupa meccsen, majd most bajnokin, mindkét alkalommal más fegyvert alkalmazva. Az előbbin a védekezés volt a kulcs, hisz mindössze huszonnégy találatot engedélyeztek ellenfelüknek, most viszont a támadójátékuk állította megoldhatatlan feladat elé a piros-kékeket. Hiába dobtak ezúttal harminckettőt az utóbbiak, az is csak egy tisztes, négygólos vereséghez volt nekik elég…

Némileg nem is volt más választása Uros Bregar tanítványainak, mint több gólt dobni, mint kapni, hisz kapusaik mindössze négy labdát fogtak a hatvan perc alatt!

Különösen Janjusevic volt elemében, aki alaposan megszórta Kácsorékat saját pályájukon, tizenegy akciógólt szerezve. Hihetetlen teljesítmény ez tőle, a szezonban még nem dobott ennyit, kilenc volt a legtöbb egy Alba elleni bajnokin, amiben volt egy büntető is. Ezt megelőzően pedig 2017 áprilisáig kell visszamenni az időben, egy debreceni bajnokin jutott még kilencig, mindet akcióból elérve. Most alaposan túlszárnyalta egyéni legjobbját, mindkét félidőben csapata legeredményesebb játékosa volt; az elsőben hattal, a másodikban öttel. Ezen felül a meccset végigjátszó Jezicet is ki kell emelni, aki a védekezés mellett hat kísérletből, hat gólt szerzett. A sikerben döntő szerepe volt, hogy Bregar edző jól forgatta együttesét, így a hajrában fel tudták őrölni ellenfelüket tanítványai, a házigazdák egyre többször belehibáztak a meccsbe.

Nem indult könnyen, már a hatodik percben ki kellett kérni első idejét Uros Bregarnak háromgólos hátrányban (1-4), majd a tizenegyedik percben perctől új meccs kezdődött, miután Janjusevic révén beérték ellenfelüket (8-8). A szünet előtti négy perc remekül sikerült a somogyiaknak, ezt az időszakot 4-1-ra nyerték Janjusevic, Jezic, Szarková és Debreczeni-Klivinyi találatokkal. A fordulás után már végig vezetve gyűjtötték be az újabb két pontot, a váciaknak egyszer sem sikerült az egygólos hátrányukon átlendülni, az utolsó négy percnek pedig négygólos siófoki előnnyel vágtak neki a csapatok, vagyis az már nem tartogatott különösebb izgalmakat.

Vác – Siófok KC 32-36 (17-20)

Vác, Városi Sportcsarnok, 620 néző. Vezette: Bíró Á., Kiss O.

Vác: Pásztor – Diószegi 3, Hámori 3, Kuczora 9(4), Helembai 4, Kácsor 7, Szondi 3. Csere: Bukovszky (kapus), Aron 1, Világos 1, Grosch, Ballai 1. Edző: Otto Katalin.

SKC: Herczeg – Such 1, Janjusevic 11, Debreczeni-Klivinyi 6, Jezic 6, Szarková 5, Wald 1. Csere: Vojnovic (kapus), Mavsar 4, Böhme 2, Sirián, Kiss N. Edző: Uros Bregar.

Kiállítások: 4(2) perc, illetve -.

Hétméteresek: 5/4(3/3), illetve -.