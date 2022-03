A kecskemétiek igazolták miért állnak ott a tabellán, ahol, masszív együttes, kellemetlen ellenfelek, akik Siófokon is letámadták a házigazdákat, rengeteg párharcra kényszerítve azokat. A játékvezető felfogás is nekik kedvezett, kétszer annyi szabálytalansággal (18) is a balatoniak kaptak három lapot, ők egyet. Tóth Bálint például azért sem kapott lapot, amikor Hutvágnert csúnyán megrúgta az ötösön belül, az utóbbit le is kellett cserélni. Szmola vélhetően nem így szerette volna visszakapni a helyét a kapuban, aki nem teljesített rosszul, Paudits ollózásánál a második félidőben nagyot mentett (83.p), majd ugyanő fejelt fölé nagy helyzetben Szalai beadása után (84). A vendégek játékán egyértelműen javítottak Szabó István cseréi, ez a hazai oldalról nem mondható el, ami szintén segített a vendégek javára elbilleni ezt a bajnokit. Miközben érette a lila-fehér gól, a balatoniak egy gyors bedobás utáni Kiss Balázs találattal előnybe kerültek, mely előtt egy vendégvédőtől kapta az átadást. Nem vette el ez azonban a vendégek harci kedvét, akik szinte egyből válaszoltak Katona révén, aki remekül tekert a bal alsóba (1-1). A végén ráadásul sikerült összehozni meg egy gólt a vendégeknek a balatoniak hathatós közreműködésével, hisz az egész pályán végigvitt támadás után, Szuhodovszki Szmoláról kipattanó labdáját rúgta - lesgyanús helyzetben - Katona a hálóba.

BFC Siófok – Kecskeméti TE Hufbau 1–2 (0–0)

Siófok, Városi Stadion, 200 néző. Vezette: Radványi Ádám (Rózsa Dávid, Ring Kevin).

Siófok: Hutvágner (Szmola, 24.) – Polényi, Jagodics B., Varjas Z., Varga B. – Krausz, Szakály A. – Kiss B., Eördögh, Kerezsi (Balogh B., 59.) – Elek B. (Horváth P., 59.). Vezetőedző: Domján Attila.

KTE: Varga B. – Tóth D. (Paudits, a szünetben), Gál Sz. (Szabó A., 72.), Rjasko, Szalai G., Hadaró (Grünwald, a szünetben) – Nagy K. (Szuhodovszki, 75.), Vágó L., Katona B. – Tóth B., Lukács D. Vezetőedző: Szabó István.

Gólszerző: Kiss B. (87.), ill. Katona B. (89., 90+3.).