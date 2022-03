Szokatlan összeállításában kihozta a maximumot az első félidőből a BFC Siófok, mely a házigazdák előzékenységének köszönhetően vonulhatott előnnyel a szünetre. Sipos passzolta el a labdát a saját térfelének közepén, Medgyesi pedig köszönte szépen és kiugratta Kerezsit, akik tizenhat méterről, a kifutó Hegedűs alatt a kapuba passzolt. Ezen kívül egy Szakály szöglet utáni Deutsch fejest kellett kikapnia a bal alsóból Hegedűsnek, míg Hutvágner szinte végig unatkozta az első félidőt.

A szünet után egy mozgalmasabb második félidő következett, a balatoniak többször lezárhatták volna a meccset; előbb Polényi beadása után Horváth Péter fejese kerülte el centikkel a bal sarkot (46.p), majd Deutsch keresztlabdája után Kerezsi lövésénél védett nagyot Hegedűs (60.p), de volt, amikor utóbbi is tehetetlen volt, Deutsch lövésénél, amikor Lakost mentett a gólvonalon (65.p). Nem tudta lezárni a meccset a Siófok, amire kis híján ráfizetett, Kurdics bal oldali, gyengére sikerült szabadrúgásába ugyanis Horváth Péter kézzel ért bele. Nem a legjobb mozdulatot választotta a tisztásra.

Hutvágner azonban kivédte Hleba büntetőjét, kiütötte a kapu jobb oldalába tartó félmagas lövést, sőt Lakatos ismétlésébe is bele tudta dobni magát. Mindkét védés bravúros volt! A rendes játékidő letelte előtt Gohér szabadrúgását is ki kellett szedni a bal alsóból. Egyértelműen - Kerezsi mellett - a csapata legjobbja volt Hutvágner, de mindenki nagyot küzdött Domján Attila együtteséből, máshogy a Tiszaligetben nem is lehet nyerni. Harminckét szabálytalanság, ebből huszonkettő hazai tördelte a meccset, ami több is lehetett volna, ám Horváth Tibor játékvezető sokszor inkább nagyvonalúan tovább engedte a játékot, az öt sárga is kevésnek tűnt a látottak után. Nem csak az ellenfél harcmodorával, a pályával is meg kellett küzdeniük Szakályéknak, mely alkalmatlan volt a folyamatos játékra, ami tovább emeli a siker értékét, ahogy az is, hogy hazai pályán tizenhét pontot gyűjtöttek tizenhárom meccsen, melyből csak négyen kaptak ki eddig. Siófok elleni az ötödik.

A balatoniak viszont egyre jobb formát mutatnak vendégeként, ez volt a Vasas elleni döntetlen után a második győzelmük egymás után! Szolnokon a nyolcadik találatukat lőtték vendégként, ami tizenkilenc pontot hozott a számukra.

Merkantil Bank Liga – 27. forduló

Szolnoki MÁV FC – BFC Siófok 0–1 (0–1)

Szolnok, Tiszaligeti Stadion, 200 néző. Vezette: Horváth Tibor (Varga Gábor, Bertalan Dávid).

Szolnoki MÁV FC: Hegedüs L. – Szabó A., Kovács P., Papp Sz., Lakatos Cs. – Hleba (Gohér, 76.), Földi M. (Kónya M., 63.p.) – Sipos Z. (Irmes, a szünetben), Kurdics, Tóth L. – Busa (Csörgő, 85.p.). Vezetőedző: Romanek János.

BFC Siófok: Hutvágner – Polényi, Jagodics B., Varjas Z., Deutsch B. – Szakály A., Krausz – Kiss B. (Elek B., 80.p.), Medgyesi M. (Balogh B., 72.p.), Kerezsi (Farkas G., 92.p.) – György N. (Horváth P., a szünetben). Vezetőedző: Domján Attila.

Gólszerző: Kerezsi (45+1.p.).

MESTERMÉRLEG

Romanek János: – Mindent erre a mérkőzésre tettünk fel, hiszen ha nyerünk, akkor lényegesen jobbak lettek volna a bennmaradási esélyeink. Az első félidőben nem úgy nézett ki, hogy az életünkért játszunk, majd a második játékrészben a csapat mindent megtett, amit lehetett, de még büntetőből sem tudtunk betalálni. Valami nem akarja, hogy bennmaradjunk... Bár egyre nehezebb helyzetbe sodródunk, nem adjuk fel, csinálni kell tovább, mert ez az életünk.

Domján Attila: – Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés lesz, készültünk a Szolnok fel, illetve oldalról beívelt labdáira, úgy gondolom, ezeket a próbálkozásokat hellyel-közzel jól hatástalanítottuk. Nem volt egy élvezhető mérkőzés, hiszen a labda rengetegszer volt a levegőben, s nem alakult ki folyamatos játék, de a körülmények erre nem is voltak erre alkalmasak. Örülök annak, hogy Hutvágner Gergely hozzá tudott tenni a sikerhez, különösen a tizenegyes hárításával. Keserves kilencven perc volt, de örülök a győzelemnek.